Η Αρχή Λιμένων Κύπρου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του πρώην Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου, μ. Πέτρου Κρασσά

Ο εκλιπών υπηρέτησε την Αρχή Λιμένων Κύπρου, αρχικά ως Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΑΛΚ (18.7.2016-17.1.2019) και αργότερα ως Πρόεδρος ΔΣ/ΑΛΚ (23.1.2019-22.7.2021), με αφοσίωση, υπευθυνότητα και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση της αποστολής και των στόχων του Οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, εργάστηκε με συνέπεια για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των κυπριακών λιμένων, αφήνοντας το δικό του θετικό αποτύπωμα στην πορεία της Αρχής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό της Αρχής Λιμένων Κύπρου αποχαιρετούν με σεβασμό έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τον Οργανισμό και τον τόπο με ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους συγγενείς και τους οικείους του εκλιπόντος.

Αιωνία του η μνήμη.