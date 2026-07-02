Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 20.00 μ.μ. εγκαινιάζεται η 4η ατομική έκθεση της Πόπης Μουσκάτου-Χριστοδουλίδου στην γκαλερί Art Zone 42 με τίτλο‘’ Συναντήσεις στο Χρόνο’’.

Η νέα ενότητα των έργων της αποτελεί τη συνέχεια της εικαστικής της πορείας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από τις εκθέσεις «Ήλιοι, φεγγάρια, πεταλούδες, κύκλοι ζωής», «Ήλιοι, φεγγάρια, παρουσίες, κύκλοι ζωής» και «Χρόνου και τόπου αναφορές».

Η ίδια πραγματεύεται έννοιες όπως η Γένεση, το πνευματικό- μεταφυσικό στοιχείο, ενώ σε λεπτομέρειες των έργων της αποκαλύπτονται φόρμες που παραπέμπουν σε καλλιτεχνήματα από το πολιτιστικό παρελθόν.

Αναφέρει χαρακτηριστικά για το έργο της:

‘’Η φύση, μέσα από άνθη και μορφικά αποσπάσματα, δεν λειτουργεί απλώς αναπαραστατικά αλλά ως φορέας μνήμης, ενέργειας και συνεχούς αναγέννησης… Μορφές, σύμβολα και χρυσαφένια μοτίβα εμπνευσμένα από την αρχαία ελληνική τέχνη επανεμφανίζονται μετασχηματισμένα όχι ως αναπαραστάσεις του παρελθόντος αλλά ως ζωντανά πολύτιμα ίχνη στο παρόν.

Οι ανθρώπινες μορφές ανώνυμες και διαχρονικές, πλαισιωμένες με σύγχρονα χρωματικά επίπεδα μοιάζουν να κουβαλούν εμπειρίες από το πολύτιμο παρελθόν και να ατενίζουν με ηρεμία στο φως , στο μέλλον. Κεντρική μου επιδίωξη είναι ο θεατής να συντονιστεί θετικά με το έργο και να εισέλθει σε μια βιωματική σχέση μαζί του… Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για μια αρμονική συνύπαρξη με το περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το ανθρώπινο. Το έργο λειτουργεί ως υπενθύμιση της ενότητας όλων των μορφών ζωής και ως πρόσκληση για έναν πιο ουσιαστικό, ισορροπημένο τρόπο ύπαρξης και ζωής μέσα στον κόσμο.’’

Στην έκθεση συμμετέχει με έργα του και ο πατέρας της καλλιτέχνιδας Μιχάλης Μουσκάτος.

Πόπη Μουσκάτου - Χριστοδουλίδου

Η Πόπη Μουσκάτου Χριστοδουλίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1969. Σπούδασε Παιδαγωγικά με ειδίκευση στις Τέχνες στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου το 1990 και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1998. Ακολούθησε σπουδές Καλών Τεχνών στο Buckinghamshire New University αποκτώντας πτυχίο ΒΑ Ηons στις Δημιουργικές Τέχνες το 2007. Εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως Διευθύντρια και είναι επίσης Kαλλιτεχνική Διεθύντρια του οργανισμού International Action Art Cyprus.

Έχει πραγματοποιήσει τρεις ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και Art Fairs στo Εξωτερικό (ενδεικτικά: ‘Biennale of Painting’ Valencia,Iσπανία 2010 / Μuseum of Russian Art, Μόσχα 2019/ International Exhibition EV Gallery New York, 2022 /9th International Action ART Fair- Dubai 2024)