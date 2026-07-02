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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Αυτοί διορίστηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ

 02.07.2026 - 12:09
Υπουργικό: Αυτοί διορίστηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ

Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 των Περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τον διορισμό Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τον κ. Γεώργιο Πιστέντη ως Πρόεδρο και  τον κ. Πάρη Κωνσταντίνου ως Αντιπρόεδρο  και μέλη τους κ.κ. Θωμά Σέπο, Κωνσταντίνο Δανό, Κυριάκο Στυλιανού, Δρα Νίκο Σολωμού, Κωνσταντίνο Πήττα, Ανδρέα Ζαχαριάδη που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου  Οικονομικών και Κυριάκο Ιορδάνου, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας». 

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