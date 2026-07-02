VIDEO: Πρώτη δοκιμαστική πτήση του «Αχιλλέας» στο ελικοδρόμιο του Προεδρικού

Υπουργικό: Αυτοί διορίστηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ
Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Συγκεκριμένα, ο χώρος στάθμευσης πλησίον της αίθουσας Τύπου επαναλειτουργεί ως ελικοδρόμιο, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υπηρεσιακές δυνατότητες της Αστυνομίας.
Για τον σκοπό αυτό, μέλη της φρουράς του Προέδρου και το πλήρωμα του ελικοπτέρου προχώρησαν σε πεντάλεπτη δοκιμαστική πτήση για αναγνώριση της περιοχής.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
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