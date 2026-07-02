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Wizz Air: Λανσάρει την AI-powered πλατφόρμα wizz holidays

 02.07.2026 - 11:36
Wizz Air: Λανσάρει την AI-powered πλατφόρμα wizz holidays

Η Wizz Air ανακοινώνει σήμερα την έναρξη λειτουργίας του WIZZ Holidays, μιας έξυπνης πλατφόρμας κρατήσεων οργανωμένων διακοπών, σχεδιασμένης να κάνει τον προγραμματισμό ταξιδιών στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν πιο εύκολο από ποτέ.

Το WIZZ Holidays προσφέρει έναν πιο έξυπνο και πιο διαισθητικό τρόπο σχεδιασμού και κράτησης ταξιδιών με πτήσεις της Wizz Air. Με το νέο του σύνθημα, «Unpackage Yourself», η πλατφόρμα σηματοδοτεί μια νέα εποχή στα ταξίδια, όπου η πολυπλοκότητα αντικαθίσταται από την έμπνευση, την ανακάλυψη και τον εύκολο προγραμματισμό.

Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), το WIZZ Holidays επιτρέπει στους χρήστες να συνδυάζουν πτήσεις, επιλεγμένα καταλύματα και επίγειες μεταφορές σε μία ενιαία κράτηση. Πέρα από τα παραδοσιακά πακέτα διακοπών, η νέα πλατφόρμα υποστηρίζει ταξίδια πολλαπλών προορισμών και διαφορετικών μέσων μεταφοράς, δίνοντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να εξερευνήσουν περισσότερους από έναν προορισμούς στο ίδιο ταξίδι, χωρίς την ταλαιπωρία του συντονισμού ξεχωριστών κρατήσεων.

Βασικά χαρακτηριστικά

Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης Οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογήσουν μια γενική ταξιδιωτική ιδέα, όπως Κανάρια Νησιά, Ιταλία, Αίγυπτος ή ακόμη και σκι, και να λάβουν άμεσα εξατομικευμένες προτάσεις ταξιδιού με βάση τον προϋπολογισμό και τις διαθέσιμες ημερομηνίες τους.

«Anytime Anywhere» ευελιξία Μια λειτουργία ανακάλυψης που προτείνει τις καλύτερες διαθέσιμες ταξιδιωτικές προσφορές σε ολόκληρο το δίκτυο της Wizz Air, ιδανική για ταξιδιώτες που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ούτε τον προορισμό ούτε τις ημερομηνίες του ταξιδιού τους.

Ανταγωνιστικές τιμές πακέτων Οι ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές επιλογές προσφέρουν αποκλειστικές τιμές, εξασφαλίζοντας καλύτερη συνολική αξία σε σχέση με την ξεχωριστή κράτηση κάθε υπηρεσίας.

Η Silvia Mosquera, Εμπορική Διευθύντρια της Wizz Air, δήλωσε: «Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο την έναρξη λειτουργίας του WIZZ Holidays. Παρουσιάζουμε έναν πιο έξυπνο τρόπο να ταξιδεύει κανείς. Συνδυάζοντας το εκτεταμένο δίκτυο πτήσεων χαμηλού κόστους της Wizz Air με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, αφαιρούμε την πολυπλοκότητα από τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού και βοηθάμε τους ταξιδιώτες να δημιουργήσουν αξέχαστες εμπειρίες. Με το νέο μας σλόγκαν, "Unpackage Yourself", καλούμε τους επιβάτες να απολαύσουν απόλυτη ευελιξία, ανταγωνιστικές τιμές και εύκολη εξερεύνηση πολλαπλών προορισμών.»

Η πλατφόρμα είναι πλέον διαθέσιμη και δέχεται κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας https://www.holidays.wizzair.com/en

 

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