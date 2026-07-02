«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία, αποφάσισε τον διορισμό ομάδας ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Η ομάδα των ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών θα απαρτίζεται από τους:

1. κ. Βασίλειο Σκουρή, Ομότιμο Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέως Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεφαλής της Ομάδας,

2. κ. Χρίστο Μυλωνόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών,

3. κ. Σωτήρη Λιασίδη, πρώην Δικαστή,

4. κ. Νικόλα Κουρσάρη, Δικηγόρο με ενασχόληση σε ποινικές διαδικασίες και Αντιπρόεδρο Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας,

5. κ. Δημήτρη Τσολακίδη, Δικηγόρο Ποινικού Δικαίου, Μέλος της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής Ποινικού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η απόφαση λήφθηκεδυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, με πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο κράτος δικαίου, στις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων θεσμών και στην ανάγκη πλήρους, αντικειμενικής και αδιάβλητης διερεύνησης των ευρημάτων της Έκθεσης.

Οι Ποινικοί Ανακριτές θα ενεργήσουν εντός του προβλεπόμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου, με αντικείμενο τη διερεύνηση όσων καταγράφονται στην Έκθεση της Αρχής. Ο διορισμός τους θα έχει διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υποβληθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τη διάθεση του αναγκαίου γραμματειακού προσωπικού, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένου γραφειακού χώρου με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε οι Ποινικοί Ανακριτές να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Η σημερινή απόφαση αντανακλά την προσήλωση της Κυβέρνησης στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνει τον απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία των αρμόδιων Αρχών και της Δικαιοσύνης, στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στο τεκμήριο της αθωότητας».

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