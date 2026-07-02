Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

 02.07.2026 - 11:08
«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία, αποφάσισε τον διορισμό ομάδας ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Η ομάδα των ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών θα απαρτίζεται από τους:

1.     κ. Βασίλειο Σκουρή, Ομότιμο Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέως Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  επικεφαλής της Ομάδας,

2.     κ. Χρίστο Μυλωνόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών,

3.     κ. Σωτήρη Λιασίδη, πρώην Δικαστή,

4.     κ. Νικόλα Κουρσάρη, Δικηγόρο με ενασχόληση σε ποινικές διαδικασίες και Αντιπρόεδρο Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας,

5.     κ. Δημήτρη Τσολακίδη, Δικηγόρο Ποινικού Δικαίου, Μέλος της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής Ποινικού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η απόφαση λήφθηκεδυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, με πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο κράτος δικαίου, στις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων θεσμών και στην ανάγκη πλήρους, αντικειμενικής και αδιάβλητης διερεύνησης των ευρημάτων της Έκθεσης.

Οι Ποινικοί Ανακριτές θα ενεργήσουν εντός του προβλεπόμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου, με αντικείμενο τη διερεύνηση όσων καταγράφονται στην Έκθεση της Αρχής.  Ο διορισμός τους θα έχει διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υποβληθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τη διάθεση του αναγκαίου γραμματειακού προσωπικού, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένου γραφειακού χώρου με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε οι Ποινικοί Ανακριτές να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Η σημερινή απόφαση αντανακλά την προσήλωση της Κυβέρνησης στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνει τον απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία των αρμόδιων Αρχών και της Δικαιοσύνης, στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στο τεκμήριο της αθωότητας».

Δείτε το απόσπασμα: 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σιακόλας - Δείτε φωτογραφία του
Τραγωδία στη Λεμεσό: Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης μετά τα πυρά του συζύγου της
Δίπλα στο κύμα: 9 παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Κύπρο που αξίζει να επισκεφθείς αυτό το καλοκαίρι
«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά
ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού
Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ψάχνουν 49χρονο για απάτη στην Επ. Αμμοχώστου – Δείτε φωτογραφία

 02.07.2026 - 10:53
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Κόρη γνωστής influencer διαγνώστηκε με καρκίνο - Η συγκλονιστική εξομολόγησή της

 02.07.2026 - 11:15
ΔΗΚΟ: Η νέα ισχύς του Νικόλα, το χαρτί Σενέκη, και η δεύτερη ευκαιρία στον Χριστοδουλίδη

ΔΗΚΟ: Η νέα ισχύς του Νικόλα, το χαρτί Σενέκη, και η δεύτερη ευκαιρία στον Χριστοδουλίδη

Η συνάντηση της ηγεσίας του ΔΗΚΟ το απόγευμα της Τετάρτης, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν έλυσε τις διαφορές που έχουν συσσωρευτεί, τους τελευταίους μήνες. Αντίθετα, επιβεβαίωσε ότι η σχέση των δύο πλευρών περνά ίσως τη δυσκολότερη δοκιμασία της, από την έναρξη της συνεργασίας τους. Το γεγονός, ότι συμφωνήθηκε νέα συνάντηση μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δείχνει πως και οι δύο επιθυμούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο υπάρχει ακόμη το πολιτικό κεφάλαιο για μια πραγματική επανεκκίνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΚΟ: Η νέα ισχύς του Νικόλα, το χαρτί Σενέκη, και η δεύτερη ευκαιρία στον Χριστοδουλίδη

ΔΗΚΟ: Η νέα ισχύς του Νικόλα, το χαρτί Σενέκη, και η δεύτερη ευκαιρία στον Χριστοδουλίδη

  •  02.07.2026 - 06:25
Τραγωδία στη Λεμεσό: Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης μετά τα πυρά του συζύγου της

Τραγωδία στη Λεμεσό: Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης μετά τα πυρά του συζύγου της

  •  02.07.2026 - 08:28
«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

  •  02.07.2026 - 11:08
Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σιακόλας - Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σιακόλας - Δείτε φωτογραφία του

  •  02.07.2026 - 09:05
Υπόθεση Ξυλοφάγου: Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βάσεων σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών

Υπόθεση Ξυλοφάγου: Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βάσεων σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών

  •  02.07.2026 - 07:29
«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά

«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά

  •  02.07.2026 - 08:52
ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού

ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού

  •  02.07.2026 - 07:53
Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

  •  02.07.2026 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα