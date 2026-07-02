Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠΡΟΣΟΧΗ! Ψάχνουν 49χρονο για απάτη στην Επ. Αμμοχώστου – Δείτε φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ψάχνουν 49χρονο για απάτη στην Επ. Αμμοχώστου – Δείτε φωτογραφία

 02.07.2026 - 10:53
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ψάχνουν 49χρονο για απάτη στην Επ. Αμμοχώστου – Δείτε φωτογραφία

Καταζητείται ο ADI FAWZI AHMED EL SABAWI, 49 ετών από το Ιράκ, κάτοικος Κύπρου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά το αδίκημα της εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις που διαπράχθηκε στις 02/06/2026, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό  ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σιακόλας - Δείτε φωτογραφία του
Τραγωδία στη Λεμεσό: Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης μετά τα πυρά του συζύγου της
Δίπλα στο κύμα: 9 παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Κύπρο που αξίζει να επισκεφθείς αυτό το καλοκαίρι
«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά
ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού
Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Ντούα Λίπα μετακομίζει προσωρινά στις ΗΠΑ και αυτός είναι λόγος

 02.07.2026 - 10:50
Επόμενο άρθρο

«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

 02.07.2026 - 11:08
ΔΗΚΟ: Η νέα ισχύς του Νικόλα, το χαρτί Σενέκη, και η δεύτερη ευκαιρία στον Χριστοδουλίδη

ΔΗΚΟ: Η νέα ισχύς του Νικόλα, το χαρτί Σενέκη, και η δεύτερη ευκαιρία στον Χριστοδουλίδη

Η συνάντηση της ηγεσίας του ΔΗΚΟ το απόγευμα της Τετάρτης, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν έλυσε τις διαφορές που έχουν συσσωρευτεί, τους τελευταίους μήνες. Αντίθετα, επιβεβαίωσε ότι η σχέση των δύο πλευρών περνά ίσως τη δυσκολότερη δοκιμασία της, από την έναρξη της συνεργασίας τους. Το γεγονός, ότι συμφωνήθηκε νέα συνάντηση μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δείχνει πως και οι δύο επιθυμούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο υπάρχει ακόμη το πολιτικό κεφάλαιο για μια πραγματική επανεκκίνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΚΟ: Η νέα ισχύς του Νικόλα, το χαρτί Σενέκη, και η δεύτερη ευκαιρία στον Χριστοδουλίδη

ΔΗΚΟ: Η νέα ισχύς του Νικόλα, το χαρτί Σενέκη, και η δεύτερη ευκαιρία στον Χριστοδουλίδη

  •  02.07.2026 - 06:25
Τραγωδία στη Λεμεσό: Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης μετά τα πυρά του συζύγου της

Τραγωδία στη Λεμεσό: Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης μετά τα πυρά του συζύγου της

  •  02.07.2026 - 08:28
«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

  •  02.07.2026 - 11:08
Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σιακόλας - Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σιακόλας - Δείτε φωτογραφία του

  •  02.07.2026 - 09:05
Υπόθεση Ξυλοφάγου: Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βάσεων σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών

Υπόθεση Ξυλοφάγου: Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βάσεων σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών

  •  02.07.2026 - 07:29
«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά

«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά

  •  02.07.2026 - 08:52
ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού

ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού

  •  02.07.2026 - 07:53
Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

  •  02.07.2026 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα