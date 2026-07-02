ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού

Σύμφωνα με πληροφορίες και οπτικό υλικό που περιήλθαν στην κατοχή του RoadReportCY, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30, όταν περιπολικό, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) στο πλαίσιο επιχείρησης ελέγχου τροχαίας για παραβάσεις του ορίου ταχύτητας, συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από τις εικόνες που καταγράφηκαν στη σκηνή διαπιστώνεται ότι το περιπολικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στο πίσω αριστερό μέρος, ενώ η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε σοβαρή καταστροφή στο πίσω τμήμα του οχήματος.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο μπροστά από το σημείο της πρόσκρουσης.

Παράλληλα, υλικό από το σημείο δείχνει έναν αστυνομικό να βρίσκεται μαζί με μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κρατώντας το χέρι του, γεγονός που δημιουργεί την εκτίμηση ότι ενδέχεται να τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση.

Στη στολή του διακρίνονται επίσης εμφανή σημάδια στη μία πλευρά, ενώ να σημειωθεί ότι διασώστες εθεάθησαν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 2 μέλη της δύναμης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

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