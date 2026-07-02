VIDEO: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του «Not Alone» με τις φωνές του Τιμοτέ Σαλαμέ και της Σελένα Γκόμεζ

ΔΗΚΟ: Η νέα ισχύς του Νικόλα, το χαρτί Σενέκη, και η δεύτερη ευκαιρία στον Χριστοδουλίδη
Η συνάντηση της ηγεσίας του ΔΗΚΟ το απόγευμα της Τετάρτης, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν έλυσε τις διαφορές που έχουν συσσωρευτεί, τους τελευταίους μήνες. Αντίθετα, επιβεβαίωσε ότι η σχέση των δύο πλευρών περνά ίσως τη δυσκολότερη δοκιμασία της, από την έναρξη της συνεργασίας τους. Το γεγονός, ότι συμφωνήθηκε νέα συνάντηση μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δείχνει πως και οι δύο επιθυμούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο υπάρχει ακόμη το πολιτικό κεφάλαιο για μια πραγματική επανεκκίνηση.