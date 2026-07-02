Διέψευσε ότι εξέφρασε σε ΠτΔ πρόθεση παραίτησης η Κασσιανίδου

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου, είπε ότι, προς τούτο, θα υπάρξει συνάντηση με τους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες περί τα μέσα Ιουλίου, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο ήδη μεταφράζεται στην Αγγλική για να μελετηθεί από τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι και θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους.

Η κ. Κασσιανίδου σημείωσε, ακόμη, ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα παρουσιαστεί το χορηγικό πρόγραμμα «Νόστος», το οποίο απευθύνεται στις κατεχόμενες κοινότητες και στα σωματεία τους, στοχεύοντας στη διατήρηση της μνήμης των κατεχόμενων εδαφών.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι στις 9 Ιουλίου θα υπογραφεί η συμφωνία για ανάθεση της διαχείρισης του Πολιτιστικού Χωριού της Λέμπας, την οποία θα αναλάβουν καλλιτέχνες από την Πάφο.

Τέλος, η Υφυπουργός Πολιτισμού διέψευσε δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να εξέφρασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την πρόθεσή της να παραιτηθεί, τονίζοντας ότι η όποια απόφαση για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα επαφίεται αποκλειστικά στον Πρόεδρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ