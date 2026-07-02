Υπόθεση Ξυλοφάγου: Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βάσεων σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών

Σε ανακοίνωση, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων αναφέρει ότι οι έρευνες για τον τραγικό θάνατο των δύο παιδιών συνεχίζονται και δεν είναι σε θέση, στο παρόν στάδιο, να σχολιάσει τις συνθήκες ή την αιτία θανάτου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το κράτος προτίθεται να αναλάβει τα έξοδα για μεταφορά των σορών των δύο παιδιών στη Βουλγαρία.

Πηγή: riknews