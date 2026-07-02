Υπουργός Εργασίας: Στη Βουλή 20 Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, «αποτελεί την πιο σημαντική και εμβληματική προτεραιότητα της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη για το 2026», χαρακτηρίζοντάς την ως «μια συνειδητή πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης».

«Ανεξάρτητα από το εάν θα υπάρξει τελεσίδικη συμφωνία με όλους πριν τον Σεπτέμβρη, το νομοθέτημα θα κατατεθεί στη Βουλή για να ξεκινήσει συζήτηση πλέον με τη νομοθετική εξουσία, διότι τον τελικό λόγο τον έχει η Βουλή», σημείωσε ο κ. Μουσιούττας.

Κύκλος επαφών με τα κόμματα

Ο αρμόδιος Υπουργός προανήγγειλε κύκλο επαφών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να επεξηγηθούν από τον αναλογιστή οι τεχνικές λεπτομέρειες του νομοσχεδίου. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι «τον Σεπτέμβρη που θα το έχουν επίσημα μπροστά τους να γνωρίζουν τα συν, τα πλην, τι εισηγήσεις θα κάνουν και τι προβληματισμούς θα καταθέσουν».

Ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι θα είναι πολύ καλύτερα για όλους «εάν οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνήσουν ή στα πλείστα συναινέσουν ούτως ώστε να πάμε με μια φωνή όταν θα συζητούμε με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Κι αυτό να μην γίνει εμείς θα προχωρήσουμε και πλέον ο καθένας θα πρέπει να τεθεί ενώπιον των ευθυνών του».

Όσον αφορά στο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι «υπάρχει ένα σύστημα, που όλοι, μα όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει. Οι διαφορές που υπάρχουν είναι πόσα θα δώσουμε και ποιου θα δώσουμε. Με καλή θέληση πάμε στις συναντήσεις με τους εταίρους μας για να μπορέσουμε να λύσουμε απορίες που υπάρχουν».

Αυξήσεις έως και 50% στις χαμηλές συντάξεις

Αναλύοντας τις βασικές πτυχές της επικείμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Υπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την επάρκεια των συντάξεων και τη μείωση του κινδύνου φτώχειας. «Στόχος μας είναι η αύξηση της βασικής σύνταξης στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς όμως να επηρεάζονται οι δυνατότητες και η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το μεγαλύτερο όφελος της μεταρρύθμισης κατευθύνεται στις χαμηλές και μεσαίες συντάξεις. «Σε αρκετές από τις πιο χαμηλές περιπτώσεις συντάξεων, η ενίσχυση θα πλησιάσει το 50% της σημερινής σύνταξης, ενώ στις μεσαίες συντάξεις η αύξηση θα κινείται επίσης σε διψήφια ποσοστά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι αυξήσεις θα δοθούν σταδιακά σε βάθος πενταετίας, με το 60% να καταβάλλεται την πρώτη διετία από την εφαρμογή του νόμου.

Σχολιάζοντας αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι «δεν πρόκειται να φτάσουν οι κατώτατες συντάξεις στα νούμερα που ακούστηκαν στο €1.088, στο €1.100, στο €1.200. Μακάρι να μπορούσα να σας έλεγα ότι θα φτάσει στα €1.500 και στις €2.000. Όταν έχεις ένα ταμείο και υπάρχουν σταθερές ότι δεν αλλάζουν οι συνεισφορές, ούτε των εργαζομένων, ούτε των εργοδοτών, ούτε του Κράτους, ότι δεν αλλάζει το όριο αφυπηρέτησης, τότε οι παροχές που θα δώσει είναι συγκεκριμένες. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει και εδώ αναμένουμε τις εισηγήσεις από εργοδότες και συντεχνίες είναι εάν έχουν προτάσεις μελετημένες οι οποίες θα διαφοροποιούν αυτά που θα τους προτείνουμε εμείς με το νομοθέτημα».

Οι βασικότερες αλλαγές που προωθούνται



Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρθηκε και στις βασικές αλλαγές που προωθούνται χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες λόγω της συνέχισης του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους.

Όπως εξήγησε, η συντάξιμη ηλικία δεν αυξάνεται καθώς παραμένει στα 65 έτη, ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να εισφέρουν μέχρι τα 67 έτη, αυξάνοντας τη μελλοντική τους σύνταξη.

Ταυτόχρονα προωθείται ουσιαστική ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης για όσους αποχωρούν πριν από τα 65 έτη από την οποία, όπως είπε, «θα ωφεληθούν τόσο οι σημερινοί όσο και οι νέοι συνταξιούχοι κατά τη μεταβατική περίοδο». Για το συγκεκριμένο θέμα ανέφερε ότι υπάρχει εισήγηση να καταργηθεί το 12%. «Αν το καταργήσεις αυτόματα ρίχνεις το όριο αφυπηρέτησης από τα 65 έτη στα 63. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μειώνεται το όριο αφυπηρέτησης, αντιθέτως αυξάνεται. Εμείς είπαμε ότι παραμείνει σταθερό στα 65 έτη. Κάθε εισήγηση θα πρέπει να έχει και την ανάλογη τεκμηρίωση σε χρήμα και φιλοσοφία», σημείωσε ο Υπουργός.

Το σύστημα, σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα επεκτείνεται για να καλύψει «νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, άτυπους φροντιστές, γυναίκες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φροντίδα των παιδιών τους και άτομα με αναπηρία», μέσω της αναγνώρισης επιδοτούμενων εισφορών.

Προς την κατεύθυνση της στήριξης του θεσμού της οικογένειας και των ευάλωτων, προβλέπεται, σύμφωνα με τον Υπουργό αυξήσεις στην πλειοψηφία των συντάξεων ανικανότητας και χηρείας (υπολογιζόμενες στη νέα βασική σύνταξη), βελτιώνεται η προσαύξηση για εξαρτώμενα παιδιά και αναβαθμίζεται το επίδομα ορφάνιας. Παράλληλα, επεκτείνεται το δικαίωμα επιδομάτων ασθενείας και ανεργίας και μετά τα 63 έτη.

Τέλος στον κρατικό δανεισμό από το ΤΚΑ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός στο ζήτημα της διαχείρισης του αποθεματικού του ΤΚΑ, το οποίο ανέρχεται σήμερα στα €12 δισ.

«Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που λαμβάνει η Κυβέρνηση είναι ότι σταματά ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο», είπε, εξηγώντας ότι ξεκινά η σταδιακή επιστροφή του ποσού. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας, ανέφερε πως «θα δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή, πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση και την επένδυσή τους». Το ΤΚΑ, πρόσθεσε, θα εξελιχθεί σε ένα «ισχυρό επενδυτικό ταμείο που θα εργάζεται προς όφελος των ίδιων των ασφαλισμένων».

Χρειάζεται χρόνος για τα ταμεία προνοίας

Όσον αφορά στη συζήτηση για τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, που αφορά στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια και στα Ταμεία Προνοίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι συνεχίζεται ο διάλογος, αλλά η ωρίμανσή του απαιτεί χρόνο της τάξης των τριών έως τεσσάρων ετών.

«Οι συντεχνίες θέλουν να είναι υποχρεωτικό. Από την άλλη πλευρά οι εργοδότες θέλουν να είναι εθελοντικό όπως είναι σήμερα. Το Κράτος πρέπει να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των δύο για να υπάρξει συμφωνία και να υπάρξει ταμείο προνοίας είτε υποχρεωτικό, είτε εθελοντικό», σημείωσε ο κ. Μουσιούττας.

Εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του, λέγοντας ότι παρά την πολυπλοκότητα του θέματος «νιώθω ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή και θα προχωρήσουμε».

Όπως είπε ο κ. Μουσιούττας, η προσπάθεια επικεντρώνεται στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία όμως δεν σημαίνει και εφαρμογή. «Η εφαρμογή έγινε αποδεκτό ότι θα γίνει μετά από 3-4 χρόνια. Είναι ξεκάθαρο και δεκτό από όλους ότι θα γίνει μια συμφωνία πως θα δημιουργηθεί αυτό το σύστημα και όταν έρθει η ώρα εκείνη, τότε να γίνει το νομοθέτημα, η εποπτική Αρχή και όλα αυτά που πρέπει να προηγηθούν», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ