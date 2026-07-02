Το λάθος που κάνουμε σχεδόν όλοι με το air condition όταν μπαίνουμε στο αμάξι το καλοκαίρι

Όταν ένα αυτοκίνητο έχει μείνει αρκετή ώρα στον ήλιο, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Ο αέρας που βρίσκεται μέσα είναι πολύ πιο ζεστός από τον εξωτερικό και έχει παγιδευτεί στην καμπίνα.

Αν ενεργοποιήσεις αμέσως το κλιματιστικό με κλειστά παράθυρα, το σύστημα προσπαθεί αρχικά να ψύξει αυτόν τον υπερβολικά ζεστό αέρα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο μέχρι να αρχίσεις να νιώθεις πραγματικά δροσιά.

Τι πρέπει να κάνεις; Οι ειδικοί προτείνουν μια πολύ πιο απλή διαδικασία:

Άνοιξε όλες τις πόρτες ή τουλάχιστον δύο αντικριστές για 30 έως 60 δευτερόλεπτα ώστε να φύγει ο καυτός αέρας. Μόλις ξεκινήσεις, κράτησε τα παράθυρα λίγο ανοιχτά για το πρώτο λεπτό. Στη συνέχεια ενεργοποίησε το air condition και κλείσε τα παράθυρα όταν αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα ψύχει πιο γρήγορα τον αέρα που μπαίνει από έξω αντί να προσπαθεί να μειώσει τη θερμοκρασία του αέρα που έχει ήδη υπερθερμανθεί μέσα στο αυτοκίνητο.

Αν υπάρχει δυνατότητα, επίλεξε στην αρχή λειτουργία με εισαγωγή φρέσκου αέρα και όχι ανακύκλωση. Όταν δροσίσει λίγο η καμπίνα, μπορείς να ενεργοποιήσεις την ανακύκλωση για καλύτερη απόδοση.

Μην κατευθύνεις τον παγωμένο αέρα απευθείας στο πρόσωπο. Είναι πιο άνετο και πιο αποτελεσματικό να κατευθύνεται προς τα πάνω ή στο κέντρο της καμπίνας.

Αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο για πολλή ώρα στον ήλιο, ένα ανακλαστικό σκίαστρο στο παρμπρίζ μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό.

Πηγή: e-radio.gr