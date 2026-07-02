Τα SMS που αποκαλύπτουν ότι γνώριζαν τον κίνδυνο

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί λίγες ώρες πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας φέρνει στο φως το Mega, παρουσιάζοντας νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις 8:45 το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, γράφοντας:

«Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Στην τεχνική ορολογία, το «ντουλάπι» είναι κιβώτιο αντιστήριξης, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στήριξη γειτονικών κατασκευών κατά τη διάρκεια βαθιών εκσκαφών. Όσο για τη «διαρροή», εκτιμάται ότι αφορά την ύπαρξη λυμάτων που είχαν καταστήσει το έδαφος ακόμη πιο ασταθές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σκάμμα είχε ήδη αποκτήσει μεγάλο βάθος, χωρίς να έχουν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί άμεσα τσιμεντένιο διάφραγμα με σκυρόδεμα ταχείας πήξης, ώστε να προστατευθούν τα θεμέλια της γειτονικής πολυκατοικίας.

«Έχουμε εκεί ένα θέμα»: Τα SMS που δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης στα Πετράλωνα, πώς απετράπη η τραγωδία

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και οι καταθέσεις των κατοίκων

Η Ελληνική Αστυνομία έχει συγκεντρώσει δεκάδες καταθέσεις και πλήθος τεχνικών στοιχείων, τα οποία πλέον αποτελούν μέρος της δικογραφίας.

Μεταξύ των καταθέσεων περιλαμβάνονται εκείνες έξι έως επτά ενοίκων της πολυκατοικίας. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι λίγο πριν από την κατάρρευση ένας μηχανικός χτύπησε το κουδούνι των διαμερισμάτων, ενημερώνοντας πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα.

Όταν οι ένοικοι τον ρώτησαν αν υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει το κτίριο, εκείνος φέρεται να τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο.

Από την πλευρά τους, οι μηχανικοί υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους ότι είχαν εφαρμοστεί μέτρα αντιστήριξης και ότι οι εκσκαφές πραγματοποιούνταν σταδιακά. Ωστόσο, σύμφωνα με το Mega, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς, ενώ και από φωτογραφίες του χώρου διακρίνεται ότι παρέμενε εκτεθειμένο χώμα δίπλα στα θεμέλια της γειτονικής οικοδομής.

«Έχουμε εκεί ένα θέμα»: Τα SMS που δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης στα Πετράλωνα, πώς απετράπη η τραγωδία

Η πολυκατοικία είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πολυκατοικία είχε αρχίσει να παρουσιάζει έντονη μετατόπιση αρκετές ώρες πριν από την κατάρρευσή της.

Το κτίριο απομακρυνόταν σταδιακά από τη διπλανή πολυκατοικία, με το κενό ανάμεσα στις δύο κατασκευές να μεγαλώνει συνεχώς, γεγονός που αποτελούσε σαφή ένδειξη ότι η στατική του επάρκεια είχε ήδη επηρεαστεί σοβαρά.

«Έχουμε εκεί ένα θέμα»: Τα SMS που δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης στα Πετράλωνα, πώς απετράπη η τραγωδία

Οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν αν η κατάρρευση συνδέεται άμεσα με τις εργασίες θεμελίωσης που πραγματοποιούνταν στο γειτονικό οικόπεδο.

Οι ειδικοί: «Δεν φαίνεται να υπήρξαν μέτρα αντιστήριξης»

Ο πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Βασίλης Μπαρδάκης, εξήγησε στην ΕΡΤ ότι κάθε νέα οικοδομή συνοδεύεται από διάγραμμα εκσκαφών και μελέτη θεμελίωσης, ενώ στις περιπτώσεις βαθιών εκσκαφών απαιτούνται επιπλέον γεωτεχνικές μελέτες και εξειδικευμένες μελέτες αντιστήριξης.

Όπως τόνισε, όταν αποκαλύπτονται τα θεμέλια γειτονικών κτιρίων, η εφαρμογή μέτρων αντιστήριξης δεν αποτελεί επιλογή αλλά υποχρέωση.

«Όταν σκάβεις βαθύτερα και αποκαλύπτεις τα θεμέλια του γείτονα, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα, μπορεί να υπάρξει αστοχία εδάφους και το διπλανό κτήριο να πάρει κλίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση, σημείωσε ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν φαίνεται να είχαν εφαρμοστεί έργα αντιστήριξης, όπως τοίχοι αντιστήριξης, μεταλλικές πασσαλώσεις ή διαφράγματα σκυροδέματος.

«Φαίνεται ότι έγινε εκσκαφή χωρίς ειδικά μέτρα αντιστήριξης, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο και δεν συνηθίζεται», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «παράδειγμα προς αποφυγή».

Παράλληλα, απέρριψε τις συγκρίσεις με τον Πύργο της Πίζας, τονίζοντας ότι τέτοιες αναλογίες δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα κατασκευαστικά πρότυπα και ότι η έκταση της ζημιάς δείχνει πως δεν υπήρξε επαρκής έλεγχος των εργασιών.

«Έχουμε εκεί ένα θέμα»: Τα SMS που δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης στα Πετράλωνα, πώς απετράπη η τραγωδία

Οι φόβοι για τα γειτονικά κτίρια

Την ανησυχία τους για τη στατικότητα των παρακείμενων οικοδομών εκφράζουν και άλλοι ειδικοί.

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Νότιας Καλιφόρνιας, Κωνσταντίνος Συνολάκης, υποστήριξε ότι οι γειτονικές πολυκατοικίες θα πρέπει να εκκενωθούν προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί αν είχαν προβλεφθεί τα απαιτούμενα έργα αντιστήριξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Καραΐσκος, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο αμέσως μετά την κατάρρευση.

«Για την ασφάλεια όλων, το δίπλα κτήριο θα πρέπει να εκκενωθεί μέχρι να αποφανθούν οι μηχανικοί αν διαθέτει στατική επάρκεια. Βλέπω προβλήματα δυστυχώς. Θα έπρεπε να έχει εκκενωθεί. Μιλάμε για ανθρώπινη ασφάλεια», ανέφερε.

«Έχουμε εκεί ένα θέμα»: Τα SMS που δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης στα Πετράλωνα, πώς απετράπη η τραγωδία

Η ιδιώτης μηχανικός που απέτρεψε την τραγωδία

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση ιδιώτη μηχανικού, την οποία κάλεσε η κόρη ηλικιωμένης ενοίκου όταν διαπίστωσε έντονες ρωγμές στο διαμέρισμα της μητέρας της.

Κατά την αυτοψία, η μηχανικός εντόπισε μεγάλο κενό ανάμεσα στην πολυκατοικία και το διπλανό κτίριο, διαπιστώνοντας ότι το κτίριο είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση.

Αμέσως ειδοποίησε τους ενοίκους των επτά διαμερισμάτων να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Οι περισσότεροι αποχώρησαν εγκαίρως, ενώ μία ηλικιωμένη σώθηκε επειδή την ώρα της κατάρρευσης είχε βγει για λίγα λεπτά σε κοντινό φούρνο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η καταγγελία της κόρης της, σύμφωνα με την οποία, όταν ενημέρωσαν επιβλέποντες μηχανικούς για την επικίνδυνη κλίση του κτιρίου, εκείνοι φέρονται να απάντησαν: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει».

Η συγκεκριμένη καταγγελία εξετάζεται από τις αρχές.

«Έχουμε εκεί ένα θέμα»: Τα SMS που δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης στα Πετράλωνα, πώς απετράπη η τραγωδία

Η δικαστική έρευνα και η στήριξη των κατοίκων

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και να διαπιστωθεί αν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία.

Οι πέντε συλληφθέντες –εργολάβοι, μηχανικοί και ιδιοκτήτες– αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ενώ το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει πραγματογνωμοσύνες, έλεγχο της οικοδομικής άδειας και αξιολόγηση των τεχνικών μελετών.

Την ίδια ώρα, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλαύτης δήλωσε ότι ο δήμος εξετάζει τη διάθεση περίπου έξι διαμερισμάτων για τη στέγαση των πληγέντων, ενώ έχει ήδη εγκριθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους.

Πηγή: protothema.gr