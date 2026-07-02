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ΔΙΕΘΝΗ

Κόλαση στο Κίεβο: Τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση - Κατέρρευσε πολυκατοικία

 02.07.2026 - 12:52
Κόλαση στο Κίεβο: Τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση - Κατέρρευσε πολυκατοικία

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έγινε σήμερα το πρωί στόχος μπαράζ ρωσικών πληγμάτων με πυραύλους και drones με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 17 άνθρωποι και να υποστούν ζημιές κτίρια, ανάμεσά τους και οι έξι όροφοι μιας πολυκατοικίας που κατέρρευσε εν μέρει αφού έγινε στόχος άμεσου πλήγματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισημάνει χθες Τετάρτη από το Δουβλίνο ότι επιστρέφει αμέσως στο Κίεβο, λέγοντας ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο “μεγάλης κλίμακας” επίθεσης της Ρωσίας.

“Γνωρίζουμε ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν προετοιμάζει αυτό το μαζικό πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας εδώ και κάποιο καιρό ήδη”, είχε δηλώσει, καλώντας τους Ουκρανούς “επιδείξουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για την προστασία τους”, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιρλανδία.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκαναν αρχικά λόγο για τουλάχιστον “δέκα νεκρούς και 56 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης” του Κιέβου. Ωστόσο αργότερα ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 7 άτομα.

“Για μια ακόμη φορά ο εχθρός στοχοθέτησε σκοπίμως κατοικημένες περιοχές και σκότωσε αμάχους. Οι ζημιές είναι σημαντικές και ο αριθμός των τραυματιών μεγάλος, ανάμεσά τους και δύο παιδιά”, έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν εκρήξεις στη διάρκεια σειράς επιθέσεων που διήρκεσαν πολλές ώρες, ενώ εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια κατοικιών. Ύστερα από ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, ένα πυκνό σύννεφο καπνού υψώθηκε στον ουρανό, ενώ ακολούθησαν φλόγες και σπινθήρες, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος που βρισκόταν στο Κίεβο. Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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