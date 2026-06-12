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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEOGATE: Εκτός κάδρου το Προεδρικό, «φωτογραφίζουν» γνωστό επιχειρηματία – Γιατί πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι

 12.06.2026 - 11:54
VIDEOGATE: Εκτός κάδρου το Προεδρικό, «φωτογραφίζουν» γνωστό επιχειρηματία – Γιατί πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης του λεγόμενου Videogate, με τις πληροφορίες γύρω από το υπό διαμόρφωση πόρισμα του ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη, να δείχνουν μετατόπιση του ενδιαφέροντος μακριά από το στενό περιβάλλον του Προεδρικού Μεγάρου και επικέντρωση των πιθανών ευθυνών σε ιδιώτες.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και Κάτι», ο δικηγόρος Ηλίας Χρίστου προχώρησε σε μια νομική και πολιτική αποτίμηση των δεδομένων που διαρρέουν, σημειώνοντας πως οι υφιστάμενες ενδείξεις αποκλείουν την άμεση εμπλοκή στενών συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντίθετα, στο επίκεντρο της υπόθεσης φαίνεται να βρίσκεται συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο οποίος, βάσει των στοιχείων που εξετάζονται, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Χρίστου, η εξέλιξη αυτή αφήνει ανοικτά δύο βασικά ερωτήματα που θα καθορίσουν την πλήρη εικόνα της υπόθεσης. Το πρώτο αφορά την ταυτότητα του χρηματοδότη της high-profile εταιρείας Black Cube για τη δημιουργία του επίμαχου υλικού, και το δεύτερο το κατά πόσο υπήρξε κύκλωμα που επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την κρατική εξουσία για την αποκόμιση οικονομικών ή προεκλογικών οφελών.

Ωστόσο, ο κ. Χρίστου εμφανίστηκε συγκρατημένος, σημειώνοντας πως θα πρέπει να κρατάμε «μικρό καλάθι» ως προς το τελικό βάθος των αποκαλύψεων που θα δουν το φως της δημοσιότητας. Όπως εξήγησε, η φύση της υπόθεσης και η εμπλοκή ξένων ιδιωτικών εταιρειών, πληροφοριών ή υπηρεσιών ασφαλείας καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη πρόσβαση του ποινικού ανακριτή σε όλα τα δεδομένα, καθώς οι άμεσα εμπλεκόμενοι οργανισμοί είναι απίθανο να παραχωρήσουν το σύνολο των στοιχείων τους.

Σχολιάζοντας το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, ο κ. Χρίστου επεσήμανε τη χρονική συγκυρία, καθώς η υπόθεση αυτή, μαζί με την αναμενόμενη ανακοίνωση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», κυριάρχησαν στην πολιτική επικαιρότητα. Παρά τη σοβαρότητα των ζητημάτων, ο ίδιος σημείωσε πως η δημόσια συζήτηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στην επιφάνεια, χωρίς να καταγραφεί ουσιαστική διαφοροποίηση στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών κατά τις πρόσφατες κάλπες.

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