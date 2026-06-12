Υπόθεση Τρομοκρατίας: Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 54χρονος – Οι «τρύπες» στο μαρτυρικό υλικό

Ο κατηγορούμενος είχε φέρει ένσταση στην κράτησή του και σήμερα ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου.

Στην απόφασή του το Δικαστήριο ανέφερε πως «κρίνει πως υφίσταται ορατή πιθανότητα καταδίκης των άλλων κατηγορούμενων για την υπόθεση». Σε αντίθεση, όπως αναφέρει, «το σύνολο της μαρτυρίας για τον 54χρονο που φέρεται να τον συνδέει με την παρούσα υπόθεση παρουσιάζει αδυναμίες. Έτσι απορρίφθηκε το αίτημα για την κράτησή του και υποβλήθηκαν συγκεκριμένοι όροι».

Ο κατηγορούμενος «πρέπει να υπογράψει εγγύηση €1 εκατομμυρίου με αξιόχρεους εγγυητές, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παρουσιάζεται 4 φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό».

Ο ίδιος «αρνείται κάθε ανάμειξη στην υπόθεση και είχε συνδεθεί με αυτή μέσω πακέτων με ύποπτα υλικά, τα οποία παρέλαβαν συγγενικά του πρόσωπα».

Σημειώνεται πως πρόκειται για το πρόσωπο που έχει 4 παιδιά σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ε.Φ και Αστυνομίας) και βρίσκεται στην Κύπρο εδώ και 40 χρόνια.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί και ο 57χρονος αδελφός του εναντίον του οποίου δεν προέκυψε οτιδήποτε.

Σημειώνεται πως οι άλλοι δύο συλληφθέντες φέρονται ως μέλη της Χαμάς, οι οποίοι φέρονται να ετοίμαζαν τρομοκρατικά κτυπήματα σε ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο.