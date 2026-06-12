Συγκλονίζει μητέρα: Θέλει να φέρει τη σορό του παιδιού της στην Κύπρο - Η δραματική έκκληση της οικογένειας του Μιχάλη που σκοτώθηκε στο Λονδίνο

Ο 60χρονος Κύπριος έχασε τη ζωή του έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε στο Λονδίνο τον περασμένο Μάιο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μάχη που έδωσε για μέρες στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στους δικούς του ανθρώπους.

Σήμερα, η οικογένειά του απευθύνει έκκληση για βοήθεια μέσω διαδικτυακής καμπάνιας, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα χρήματα που απαιτούνται για τον επαναπατρισμό της σορού του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο.

Ο Μιχάλης ήταν γνωστός σε πολλούς, ιδιαίτερα στην Αγία Νάπα, όπου είχε συνδέσει το όνομά του με το πρώτο στούντιο τατουάζ της περιοχής. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο με πάθος για τη ζωή, δημιουργικότητα και δύναμη ψυχής, που δεν λύγισε ακόμη και όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές προσωπικές δυσκολίες.

Η μητέρα του, σε προχωρημένη ηλικία πλέον, έχει μια μόνο επιθυμία: να επιστρέψει ο γιος της στον τόπο που αγάπησε και να ταφεί κοντά στην οικογένεια και τους φίλους του. Ωστόσο, το κόστος της διαδικασίας είναι μεγάλο και γι’ αυτό η οικογένεια ζητά τη στήριξη του κόσμου.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των βρετανικών αρχών συνεχίζονται για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ ένας 36χρονος άνδρας έχει ήδη συλληφθεί και κατηγορηθεί σε σχέση με την υπόθεση.

Μέσα από το μήνυμά τους, οι συγγενείς του Μιχάλη ευχαριστούν όσους στάθηκαν δίπλα τους αυτές τις δύσκολες εβδομάδες και καλούν όποιον μπορεί να βοηθήσει, ώστε ο αγαπημένος τους άνθρωπος να επιστρέψει για τελευταία φορά στο σπίτι του.

Αυτούσια η έκκληση από την οικογένεια του Κυριάκου

«Στις 14 Μαΐου 2026, ο αγαπημένος μας αδελφός Μιχάλης δέχθηκε άγρια ​​επίθεση στο Λονδίνο. Παρά τη μάχη για τη ζωή του, άφησε την τελευταία του πνοή στις 22 Μαΐου. Ο Μιχάλης ζούσε στο Λονδίνο τα τελευταία δύο χρόνια, χτίζοντας μια ζωή μακριά από το σπίτι του, αλλά η καρδιά του παρέμενε πάντα στην Κύπρο.

Πολλοί στην Κύπρο θα θυμούνται τον Μιχάλη ως τον περήφανο ιδιοκτήτη του πρώτου καταστήματος τατουάζ στην Αγία Νάπα. Η τέχνη, το θάρρος και το πνεύμα του άγγιξαν αμέτρητες ζωές και το όνομά του είναι γνωστό στην κοινότητα.

Ο Μιχάλης είχε ήδη περάσει δύσκολες στιγμές στη ζωή του, ζώντας με την απώλεια του ενός χεριού από έναν προηγούμενο τραυματισμό. Τώρα, η μόνη επιθυμία της ηλικιωμένης μητέρας του είναι να φέρει τον γιο της πίσω στην Κύπρο, ώστε να αναπαυθεί εν ειρήνη περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και την κοινότητα που τον αγαπούσε.

Συγκεντρώνουμε κεφάλαια για να καλύψουμε τα έξοδα επαναπατρισμού της σορού του Μιχάλη και τα σχετικά έξοδα. Η έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζεται και, ενώ ο δράστης έχει παραδεχτεί την ενοχή του, η οικογένειά μας μένει με το βαρύ βάρος της θλίψης και της οικονομικής πίεσης.

Κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα μας βοηθήσει να τιμήσουμε τη μνήμη του Μιχάλη και να εκπληρώσουμε την επιθυμία της μητέρας του να τον φέρει σπίτι. Παρακαλούμε σκεφτείτε να μας στηρίξετε σε αυτή τη σπαρακτική στιγμή και να μοιραστείτε αυτήν την καμπάνια με άλλους.

Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και τη συμπόνια σας».