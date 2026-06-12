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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ασπίδα» στη Νεκρή Ζώνη: Η Πυροσβεστική θωρακίζει τις ελεύθερες περιοχές από τις φωτιές

 12.06.2026 - 13:48
«Ασπίδα» στη Νεκρή Ζώνη: Η Πυροσβεστική θωρακίζει τις ελεύθερες περιοχές από τις φωτιές

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ξεκίνησε εκστρατεία επιθεώρησης των περιοχών κατά μήκος της νεκρής ζώνης για εντοπισμό ευάλωτων σημείων και αποτείνεται στις αρμόδιες αρχές του κράτους για τους ανάλογους καθαρισμούς ώστε να μην απειληθούν σπίτια και υποστατικά στις ελεύθερες περιοχές, δήλωσε την Παρασκευή, στο ΚΥΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής.

Στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κεττής εξήγησε ότι μετά από πυρκαγιά που προέκυψε στην επαρχία Λευκωσίας και απειληθήκαν πάρα πολλά υποστατικά στις ελεύθερες περιοχές, «ξεκινήσαμε μια εκστρατεία για να επιθεωρήσουμε κατά μήκος της νεκρής ζώνης, όπως κάνουμε παγκύπρια αυτό το διάστημα σε όλες τις κοινότητες, για να εντοπίσουμε, όπου υπάρχουν ευάλωτα σημεία και να αποταθούμε στις αρμόδιες αρχές του κράτους να γίνουν οι ανάλογοι καθαρισμοί, είτε από σκουπίδια είτε από αποψιλώσεις για να μην απειληθούν υποστατικά και σπίτια στις ελεύθερες περιοχές».

Αυτό, ανέφερε, επιχείρησε χθες να κάνει η Πυροσβεστική.

Όπως είπε ο κ. Κεττής, υπάρχει σοβαρό θέμα πυρκαγιές που εκδηλώνονται από τα κατεχόμενα και επεκτείνονται στις ελεύθερες περιοχές, όπως ήταν και η περίπτωση της Λευκωσίας που απειλήθηκαν σπίτια και υποστατικά και στόχος είναι η ενημέρωση των τοπικών αρχών και των κοινοτήτων που συνορεύουν με τη νεκρή ζώνη όπως γίνουν οι ανάλογες αποψιλώσεις και καθαρισμοί ούτως ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο απειλής των ελεύθερων περιοχών.

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