Αναλογική νοσταλγία: Γιατί βινύλιο, κασέτες και φωτογραφικές μηχανές μάς γοητεύουν ξανά

Να δείτε έναν δίσκο βινυλίου σε ένα ράφι και να νιώσετε την παρόρμηση να τον βάλετε στο πικάπ, μόνο και μόνο για τον γνώριμο ήχο της βελόνας πριν ξεκινήσει η μουσική. Να ξεφυλλίσετε ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών και να συνειδητοποιήσετε ότι αυτές οι λίγες εικόνες μοιάζουν κάπως πιο πολύτιμες από τις χιλιάδες που έχουμε αποθηκευμένες σήμερα στο κινητό μας τηλέφωνο.

Αυτό το συναίσθημα δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα Sebastian Ocklenburg, όλο και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «αναλογική νοσταλγία».

Ο όρος περιγράφει τη νοσταλγία για μη ψηφιακά αντικείμενα, όπως βινύλια, CD, κασέτες, DVD ή ακόμη και φωτογραφικές μηχανές με φιλμ.

Η κούραση της ψηφιακής εποχής

Σήμερα έχουμε σχεδόν τα πάντα διαθέσιμα με ένα άγγιγμα στην οθόνη. Εκατομμύρια τραγούδια σε υπηρεσίες streaming, αμέτρητες φωτογραφίες στο κινητό, χιλιάδες ταινίες σε πλατφόρμες.

Κι όμως, αυτή η αφθονία επιλογών δεν είναι πάντα τόσο ευχάριστη όσο φαίνεται. Όπως εξηγεί ο Ocklenburg, η υπερβολική ποικιλία μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση από τις αποφάσεις: Όταν έχουμε πάρα πολλές επιλογές, η διαδικασία γίνεται κουραστική και αγχωτική.

Για παράδειγμα, το να επιλέξουμε ένα τραγούδι από εκατομμύρια διαθέσιμα μπορεί να είναι λιγότερο απολαυστικό από το να βάλουμε απλώς έναν αγαπημένο δίσκο βινυλίου.

Λιγότερα, αλλά πιο ουσιαστικά

Το ίδιο ισχύει και για τις φωτογραφίες. Με το κινητό μπορούμε να τραβήξουμε εκατοντάδες εικόνες μέσα σε μία ημέρα. Αλλά πόσες από αυτές θα κοιτάξουμε πραγματικά ξανά;

Με μία αναλογική φωτογραφική μηχανή, κάθε φωτογραφία απαιτεί σκέψη και προσοχή. Η διαδικασία γίνεται πιο αργή, αλλά και πιο συνειδητή, κάτι που πολλοί άνθρωποι βρίσκουν πιο ουσιαστικό.

Μία μικρή «απόδραση» από το συνεχές online

Η αναλογική νοσταλγία δεν είναι απλώς μία ρομαντική αγάπη για το παρελθόν. Σύμφωνα με τον Ocklenburg, μπορεί να λειτουργεί και ως αντίδραση στο αίσθημα ότι είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με την τεχνολογία.

Η επιστροφή σε πιο απλές, φυσικές εμπειρίες, όπως το να ακούσουμε μουσική από ένα παλιό Walkman ή να εμφανίσουμε φωτογραφίες από φιλμ, μπορεί να λειτουργήσει ως μία μορφή μικρού «ψηφιακού διαλείμματος».

Με άλλα λόγια, σε μία εποχή Τεχνητής Νοημοσύνης, streaming και αδιάκοπης συνδεσιμότητας, η γοητεία των αναλογικών αντικειμένων ίσως μας θυμίζει κάτι απλό αλλά σημαντικό: Ότι μερικές φορές, το να επιβραδύνουμε τον ρυθμό μπορεί να κάνει τις εμπειρίες πιο ουσιαστικές.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr