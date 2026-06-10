Bristol Myers Squibb: Η αξία της ανοσο-ογκολογίας στην υπηρεσία του ασθενή

Η Bristol Myers Squibb (BMS), ηγέτιδα βιοφαρμακευτική εταιρεία, πραγματοποίησε διάσκεψη Τύπου στην Κύπρο, όπου διακεκριμένοι παθολόγοι ογκολόγοι ανέδειξαν τις καθοριστικές παραμέτρους για τη βελτίωση της φροντίδας των ογκολογικών ασθενών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έγκαιρη διάγνωση, τη διεπιστημονική προσέγγιση και τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές, με κυρίαρχη την ανοσο-ογκολογία, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου.

Την εκδήλωση συντόνισε η Ελένη Δημητρίου, Διευθύντρια του τμήματος Ογκολογίας της BMS Ελλάδας και Κύπρου, ενώ χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Στέλιος Καρεκλάς, Επικεφαλής Φαρμακευτικού Τμήματος του Ομίλου CPO Κώστας Παπαέλληνας.

Η Ελισάβετ Προδρόμου, Γενική Διευθύντρια BMS Ελλάδας & Κύπρου, στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στη μεγάλη εθνική προσπάθεια της Κύπρου για την αντιμετώπιση του καρκίνου, επισημαίνοντας ότι «οι καινοτόμες θεραπείες δεν αποτελούν μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά το πιο ισχυρό όπλο που διαθέτουμε, σήμερα. Χάρη στην ανοσο-ογκολογία, ολοένα περισσότεροι τύποι καρκίνου μετατρέπονται από μία καταληκτική σε μία χρόνο νόσο. Στην Bristol Myers Squibb αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ευθύνη του ρόλου μας. Επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών, με γνώμονα την έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών, διασφαλίζοντας, παράλληλα, τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Είμαστε σε κάθε βήμα, δίπλα στις κυπριακές αρχές, στην επιστημονική κοινότητα και στους συλλόγους ασθενών, χτίζοντας ένα πιο ισχυρό, σύγχρονο και ανθρώπινο σύστημα ογκολογικής φροντίδας».

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ζαμπόγλου, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος και Ιατρικός Διευθυντής του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, εστίασε στην αξία της συνεργασίας μίας πολυεπιστημονικής ομάδας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί το σύγχρονο πρότυπο ογκολογικής φροντίδας, που διασφαλίζει τη σωστή επιλογή ασθενή, τη βέλτιστη εξατομικευμένη θεραπευτική στρατηγική, την ασφαλή αξιολόγηση και παρακολούθηση. Υπογράμμισε, δε, ότι αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια βαθιά ανθρωποκεντρική διάσταση, σημειώνοντας ότι «κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται πάντα με τον ασθενή, και όχι απλώς για τον ασθενή». Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνονται ενδεχόμενες θεραπευτικές αστοχίες, ενώ εξασφαλίζεται η απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη που εμψυχώνει τον ασθενή και ενισχύει τη συμμόρφωση στη θεραπεία.

Ο Δρ. Γεώργιος Ορφανός, Παθολόγος Ογκολόγος στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, αναφέρθηκε στην επιδημιολογία του καρκίνου υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν τα πιο ισχυρά όπλα για τη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης. Σημείωσε ότι τα οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας και μειώνουν την ανάγκη για επιθετικές ιατρικές παρεμβάσεις. Ως απτό παράδειγμα παρουσίασε ενδεικτικά ποσοστά επιβίωσης από τον καρκίνο στην Κύπρο, τα οποία είναι από τα υψηλότερα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στον καρκίνο του προστάτη (99% έναντι 87%), του μαστού (93% έναντι 83%), του παχέος εντέρου (72% έναντι 60%) και του πνεύμονα (19% έναντι 15%), επισημαίνοντας ότι αυτό οφείλεται στα γρήγορα αντανακλαστικά διάγνωσης και στην αποτελεσματικότητα των σύγχρονων θεραπειών.

Στον καρκίνο του πνεύμονα αναφέρθηκε ο Δρ. Ελευθέριος Βορριάς, Παθολόγος Ογκολόγος στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, ο οποίος όπως σημείωσε, αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές μορφές καρκίνου, παγκοσμίως. Οι εξελίξεις στην ανοσοθεραπεία και οι στοχευμένες θεραπείες έχουν ανοίξει νέους δρόμους στη θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα προσφέροντας ουσιαστική ελπίδα σε πολλούς ασθενείς. Ο κ. Βορριάς υπογράμμισε ότι η έρευνα, η καινοτομία και η ενημέρωση του κοινού είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάδειξη των κινδύνων και των συμπτωμάτων της νόσου.

Η Δρ. Ασημίνα Κουλουρίδη, Παθολόγος Ογκολόγος στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, αναφέρθηκε στις σημαντικές εξελίξεις στον γαστρεντερικό καρκίνο επισημαίνοντας ότι οι νεότερες θεραπευτικές επιλογές έχουν βελτιώσει τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών. Η ανοσοθεραπεία, επισήμανε ότι έχει αλλάξει τα δεδομένα, προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις σε νόσους που στο παρελθόν χαρακτηρίζονταν από εξαιρετικά δύσκολη κλινική αντιμετώπιση. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η βάση της ογκολογικής φροντίδας είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, οι οποίες σώζουν ζωές.

Η Δρ. Νανά Βασιλειάδου, Παθολόγος Ογκολόγος-Αιματολόγος στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, ανέδειξε τη δύναμη της ανοσο-ογκολογίας στο μελάνωμα το οποίο αποτέλεσε το ιστορικό εφαλτήριο της ανοσοθεραπείας πριν από 15 χρόνια. Όπως είπε η συγκεκριμένη νόσος έχει επιδείξει τα πιο μακροχρόνια αποτελέσματα επιβίωσης, καθώς οι νέοι συνδυασμοί φαρμάκων επιτρέπουν, σήμερα, σε περισσότερους ασθενείς να ζουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής. Η κα Βασιλειάδου κατέληξε ότι είναι σημαντική η υποστήριξη της έρευνας και της συνεργασίας ιατρών, ασθενών και φορέων.

Ο Δρ. Ονούφριος Τσαβαρής, Παθολόγος Ογκολόγος στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, σημείωσε ότι η φροντίδα των ασθενών και η λήψη κλινικών αποφάσεων πρέπει να βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα. Ο κ. Τσαβαρής ανέλυσε τη σημασία της εφαρμογής των θεραπευτικών κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες προκύπτουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις επιστημονικών φορέων, παρέχουν μια δομημένη προσέγγιση που διασφαλίζει την ποιότητα της περίθαλψης, τη βέλτιστη κατανομή πόρων και τη συγκράτηση του κόστους, ενώ συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία και στην προώθηση της συνέπειας στη βέλτιστη φροντίδα των ασθενών.