Αυτό είναι το επάγγελμα που «χτυπήθηκε» πρώτο από την επέλαση της ΑΙ – Πώς θα σωθούν οι εργαζόμενοι;

Οι μηχανικοί λογισμικού συγκαταλέγονται εδώ και δεκαετίες στις πιο καλοπληρωμένες και περιζήτητες ειδικότητες στον κλάδο της τεχνολογίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εργασία τους, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει σημαντικά τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του επαγγέλματος.

Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων στα τέλη του προηγούμενου έτους, οι OpenAI, Anthropic και Google παρουσίασαν νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία βελτίωσαν σημαντικά τα εργαλεία προγραμματισμού τους. Σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη απέκτησε τη δυνατότητα να εκτελεί πολύπλοκες εργασίες, οι οποίες μέχρι πρότινος απαιτούσαν χρόνια εμπειρίας από έναν άνθρωπο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Άμι Σάρετ, μηχανικός λογισμικού από το Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, η οποία βίωσε έντονα αυτή την αλλαγή τον Ιανουάριο. Χρησιμοποιώντας το Claude Code της Anthropic για την ανάπτυξη μιας λειτουργίας πληρωμών για έναν πελάτη της εταιρείας της, διαπίστωσε ότι μια εργασία που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσε δύο έως τρεις ημέρες προγραμματισμού ολοκληρώθηκε σε περίπου μία ώρα.

«Ένιωσα ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα αλλάξουν οριστικά», ανέφερε στο Business Insider. «Ο κλάδος αυτός δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Ούτε και η δουλειά μου θα είναι όπως πριν».

Ο Αντρέι Καρπάθι, πρώην ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής ομάδας της OpenAI, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στην Anthropic, έγραψε σε ανάρτησή του στο X τον Φεβρουάριο ότι «είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς πόσο έχει αλλάξει ο προγραμματισμός εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε μόλις δύο μήνες». Όπως ανέφερε, πριν από τον Δεκέμβριο οι δυνατότητες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον προγραμματισμό ήταν ακόμη περιορισμένες. «Από τότε, όμως, η πρόοδος υπήρξε εντυπωσιακή».

Σήμερα, λίγους μόλις μήνες αργότερα, ο κλάδος της μηχανικής λογισμικού, στον οποίο εργάζονται δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, βρίσκεται σε φάση βαθιάς μεταμόρφωσης. Η τεχνητή νοημοσύνη εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, φέρνει στο προσκήνιο νέους όρους και πρακτικές, όπως το «tokenmaxxing», και προσελκύει επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον για τη συγγραφή σημαντικού μέρους του κώδικα που απαιτείται για την ανάπτυξη λογισμικού και ψηφιακών εφαρμογών.

Οι μηχανικοί λογισμικού βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής. Εξαιτίας της δομημένης και αυστηρά καθορισμένης φύσης του, ο προγραμματισμός είναι από τα επαγγέλματα που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Για τον λόγο αυτό, τα συμπεράσματα που προκύπτουν σήμερα από τον χώρο του λογισμικού ενδέχεται να έχουν ευρύτερη σημασία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να επηρεάζει και άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Μέσα από τη σειρά άρθρων «The Great Coding Reset», το Business Insider εξερευνά τις διαφορετικές πτυχές αυτής της μετάβασης. Η ανάλυση καλύπτει τόσο τον ψυχολογικό και επαγγελματικό αντίκτυπο που βιώνουν οι εργαζόμενοι, όσο και τις προσπάθειες των εταιρειών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα. Τι σημαίνει σήμερα να εργάζεται κανείς ως προγραμματιστής, όταν είναι πλέον δυνατό να αναπτυχθεί μια εφαρμογή χωρίς τη συγγραφή κώδικα με τον παραδοσιακό τρόπο; Πώς αλλάζει ο ρόλος των μηχανικών λογισμικού σε ένα περιβάλλον όπου η συγγραφή κώδικα παύει να αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας τους; Και, κυρίως, σε ποιον βαθμό μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αυτοματοποιήσει την εργασία όχι μόνο όσων την αναπτύσσουν, αλλά και ενός ολοένα μεγαλύτερου αριθμού επαγγελμάτων;

Οι ισορροπίες αλλάζουν

Ο κλάδος της μηχανικής λογισμικού χαρακτηριζόταν πάντοτε από διαρκείς μεταβολές και τεχνολογικές ανατροπές, πολύ πριν από την εμφάνιση των πιο πρόσφατων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Opus 4.5 της Anthropic και το 5.2-Codex της OpenAI. Ήδη από τη δεκαετία του 1970, η ευρεία χρήση των προσωπικών υπολογιστών δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για όσους διέθεταν τις γνώσεις να αναπτύσσουν λειτουργικά συστήματα και γλώσσες προγραμματισμού.

Κάθε μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη, όμως, άλλαζε και τις απαιτήσεις του κλάδου. Οι γνώσεις που ήταν πολύτιμες την εποχή των προσωπικών υπολογιστών δεν αρκούσαν πλέον όταν κυριάρχησε το διαδίκτυο. Λίγα χρόνια αργότερα, η εξάπλωση των κινητών συσκευών έφερε νέες αλλαγές και δημιούργησε νέες ανάγκες. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να οδηγεί τον κλάδο σε μια ακόμη μεγαλύτερη μεταμόρφωση. Πλατφόρμες όπως το Lovable και το Base44 επιτρέπουν πλέον τη δημιουργία λειτουργικών εφαρμογών με ελάχιστη ή ακόμη και χωρίς καθόλου συγγραφή κώδικα.

Για πολλούς μηχανικούς λογισμικού, η ταχύτητα με την οποία λαμβάνουν χώρα αυτές οι εξελίξεις αποτελεί ταυτόχρονα πηγή ενθουσιασμού, αλλά και ανησυχίας. Τον Φεβρουάριο, το δημοφιλές ενημερωτικό δελτίο τεχνολογίας Latent Space δημιούργησε έναν ξεχωριστό ιστότοπο με σκοπό να αποτυπώσει το κλίμα που επικρατούσε μεταξύ πολλών επαγγελματιών του κλάδου. Η ονομασία του, «wtfhappened2025.com», αντικατόπτριζε την αίσθηση έκπληξης και αβεβαιότητας που προκάλεσαν οι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών.

Ο Κεντ Ντοντς αποχώρησε το 2019 από τη θέση του στην PayPal, όπου εργαζόταν ως μηχανικός λογισμικού, προκειμένου να ιδρύσει μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση μηχανικών λογισμικού. Στο πλαίσιο της νέας του δραστηριότητας, θέλησε να δημιουργήσει ένα εργαλείο που θα επέτρεπε στους μαθητές του να κάνουν λήψη των εκπαιδευτικών βίντεο και να τα παρακολουθούν χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, προστατεύοντας παράλληλα το περιεχόμενο από μη εξουσιοδοτημένη διανομή.

Τον Ιανουάριο χρησιμοποίησε το Cursor, ένα εργαλείο προγραμματισμού που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, για να δημιουργήσει έναν ψηφιακό «πράκτορα» ικανό να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Όπως ανέφερε, το αποτέλεσμα «ήταν επιτυχές από την πρώτη κι όλας προσπάθεια». Μια εργασία που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να απαιτήσει εβδομάδες, ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

«Αυτή ήταν η πρώτη μου υπαρξιακή κρίση», είπε στο Business Insider.

Οι τελευταίοι μήνες έχουν χαρακτηριστεί από σημαντική πρόοδο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία, σύμφωνα με τον Ντοντς, πλέον «συμπεριφέρονται πολύ περισσότερο σαν ένας κανονικός προγραμματιστής λογισμικού».

«Δεν γνωρίζω ποιο είναι το ανώτατο όριο αυτής της εξέλιξης ούτε πόσο γρήγορα θα το φτάσουμε, αλλά σίγουρα δεν βρισκόμαστε ακόμη κοντά σε αυτό», σημείωσε.

Η ταχεία εξάπλωση των «πρακτόρων» τεχνητής νοημοσύνης

Στο συνέδριο AI Engineer Europe που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Απρίλιο, η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι μηχανικοί προσπαθούσαν να κατανοήσουν τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο τους.

«Τους τελευταίους έξι μήνες, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν αρχίσει να κυριαρχούν στον χώρο του προγραμματισμού», δήλωσε ο Ράιαν Λοποπόλο, μέλος του τεχνικού προσωπικού της OpenAI. Όπως εξήγησε, «ο ρόλος του μηχανικού λογισμικού αλλάζει γρήγορα, με τον προγραμματιστή να λειτουργεί πλέον όλο και περισσότερο ως επόπτης άλλων συστημάτων που δημιουργούν κώδικα».

«Η εποπτεία των προγραμμάτων ήταν παλαιότερα μια διαδικασία που γινόταν κυρίως σε πραγματικό χρόνο», ανέφερε στο Business Insider ο Άλεξ Πονομάρεφ, ιδρυτής της Volt, μιας εξειδικευμένης εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού. «Το Claude Code εκτελούσε μια ενέργεια, στη συνέχεια σταματούσε και απαιτούσε καθοδήγηση για το επόμενο βήμα». Όπως πρόσθεσε, «αυτό πλέον έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό».

Αυτό, ωστόσο, δεν συνεπάγεται απαραίτητα μείωση του φόρτου εργασίας. Ορισμένοι μηχανικοί εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι συχνά χρειάζεται να διορθώνουν κώδικα που έχει παραχθεί από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ή να βελτιώνουν εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί από άτομα με περιορισμένες τεχνικές γνώσεις.

Παράλληλα, καθώς οι προγραμματιστές περνούν πλέον περισσότερο χρόνο διαχειριζόμενοι αυτά τα συστήματα και λιγότερο γράφοντας οι ίδιοι κώδικα, αλλάζει και η καθημερινή τους εργασία. Πολλοί οργανώνουν τη δουλειά τους γύρω από τη σύνταξη οδηγιών για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Στην πράξη, δεν έχει πλέον νόημα να γράφω μόνος μου κώδικα, όταν μπορώ να χρησιμοποιώ κάτι σαν το Claude για να το κάνει για μένα», είχε δηλώσει προηγουμένως στο Business Insider ο Ντάνιελ Κουρέσι, προγραμματιστής λογισμικού στο Τορόντο.

Τι πρέπει να φτιαχτεί — όχι πώς

Το βασικό ζήτημα, ωστόσο, είναι ότι αυτή η νέα δυνατότητα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό πλεονέκτημα για κανέναν. Αφού είναι διαθέσιμη σε όλους, γίνεται όλο και δυσκολότερο να αποκτήσει κάποιος ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόνο μέσω αυτών των εργαλείων. Ως αποτέλεσμα, πολλοί μηχανικοί στρέφονται περισσότερο σε δεξιότητες που παραμένουν καθαρά ανθρώπινες.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Ντοντς ανέφερε ότι οι ερωτήσεις που δέχεται από μαθητές του έχουν μειωθεί σημαντικά. Ο ίδιος αποδίδει αυτή την αλλαγή στο γεγονός ότι τα εργαλεία προγραμματισμού μπορούν πλέον να απαντούν σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα άμεσα.

Ενώ στο παρελθόν δίδασκε κυρίως τον τρόπο προγραμματισμού, σήμερα έχει διαμορφώσει ένα νέο εκπαιδεκτικό πρόγραμμα γύρω από αυτό που ονομάζει «μηχανική προϊόντων», δίνοντας έμφαση στο τι πρέπει να κατασκευαστεί και όχι στο πώς. Όπως το αντιλαμβάνεται ο ίδιος, η πραγματική αξία του μηχανικού βρίσκεται πλέον στην κρίση του: ποια προβλήματα αξίζει να λυθούν, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής και τι θα ήταν πραγματικά χρήσιμο για τον χρήστη.

«Διδάσκω την τελευταία δεξιότητα που πρέπει να έχει ο σύγχρονος μηχανικός λογισμικού», ανέφερε.

Αντίστοιχα, η Σάρετ αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα το πώς έχει αλλάξει η δική της εργασία. Αποφοίτησε το 2022 με πτυχίο στην ανάπτυξη λογισμικού, λίγους μόλις μήνες πριν από την κυκλοφορία του ChatGPT, και σύμφωνα με την ίδια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί την εκπαίδευσή της. Υπολογίζει ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έγραφαν περίπου το 5–10% του κώδικά της πριν από έναν χρόνο, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στο 80–90%.

«Είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί από τη μία καταφέρνω να κάνω περισσότερα, αλλά από την άλλη εργάζομαι λιγότερο, οπότε νιώθω λιγότερο παραγωγική», ανέφερε η Σάρετ. Αν και εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις σε έναν κλάδο στον οποίο βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, θεωρεί ότι εξακολουθεί να διατηρεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα. «Γνωρίζω τους βασικούς κανόνες για τη δημιουργία καλού λογισμικού, κάτι που δεν γνωρίζει κάποιος που κατέβασε το Claude Code μόλις την περασμένη εβδομάδα».

Ωστόσο, είναι δύσκολο να αγνοηθούν οι αλλαγές που αναδιαμορφώνουν τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι εταιρείες αποδίδουν στην τεχνητή νοημοσύνη ένα μέρος των μαζικών απολύσεων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν σημαντικά τις επενδύσεις τους στον τομέα αυτό.

Μέχρι πρόσφατα, οι μηχανικοί λογισμικού θεωρούνταν σχετικά προστατευμένοι από τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας. Ωστόσο, αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει, αν και σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας εύρεσης εργασίας Indeed παρατηρείται πρόσφατα μια μικρή αύξηση στις αγγελίες για θέσεις στον τομέα της μηχανικής λογισμικού. Με την τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης κώδικα, ενδέχεται να αυξηθεί και η ανάγκη για εργαζόμενους που θα επιβλέπουν και θα κατευθύνουν τη διαδικασία.

Ακολουθεί γράφημα με τις αγγελίες για θέσεις στον τομέα της μηχανικής λογισμικού στο Indeed (2021 – 2026):



Ένας άνθρωπος που δεν ανησυχεί για αυτές τις εξελίξεις είναι ο Τζέισον Γιανγκ, μηχανικός με 30 χρόνια εμπειρίας, ο οποίος εστιάζει σε όσα τον διαφοροποιούν από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

«Πριν από μερικά χρόνια ένιωθα ότι απειλούμαι έντονα», ανέφερε ο Γιανγκ, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως επικεφαλής μηχανικός στην εταιρεία ανάπτυξης έξυπνων κιόσκι ChargeItSpot, αναφερόμενος στα συστήματα με τα οποία πειραματίζεται. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο πείθεται ότι η ανθρώπινη κρίση θα παραμείνει καθοριστική.

Για τον Γιανγκ, η ουσία της μηχανικής δεν βρίσκεται στη συγγραφή κώδικα, αλλά στην κατανόηση του προβλήματος που πρέπει να λυθεί.

«Το να γράφει κανείς κώδικα δεν τον κάνει μηχανικό λογισμικού», είπε ο Γιανγκ. «Όποιος πιστεύει το αντίθετο έχει μια λανθασμένη αντίληψη για το τι πραγματικά είναι η μηχανική λογισμικού».

Πηγή: newmoney.gr