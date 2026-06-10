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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε τέσσερις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση – Ανάμεσά τους δύο επιχειρηματίες και ένας υπόδικος

 10.06.2026 - 11:02
Χειροπέδες σε τέσσερις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση – Ανάμεσά τους δύο επιχειρηματίες και ένας υπόδικος

Το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, Τμήματα και Μονάδες της Αστυνομίας κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης που διεξήχθη σήμερα στις Επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας προχώρησε στη σύλληψη ενός 44 χρόνου Ελληνοκύπριου Επιχειρηματία από τη Λάρνακα, ενός 42 χρόνου Ελληνοκύπριου Επιχειρηματία από τη Λευκωσία, ενός 49 χρόνου υπόδικου που βρίσκεται στις Κεντρικές Φυλακές καθώς επίσης και μίας 45χρονης Ελληνοκύπριας.

ΝΕΟΤΕΡΟ: Αυτοί είναι οι δύο επιχειρηματίες που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Οι τέσσερις είναι ύποπτοι για την διάπραξη των πιο κάτω αδικημάτων τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2021 με 2024 στην Λάρνακα και Επαρχία Λάρνακας:

Συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,

Συμμετοχής και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων,

Συνωμοσίας προς Διάπραξη Κακουργήματος,

Συνωμοσίας προς Διάπραξη Πλημμελήματος,

Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό,

Απόσπασης Αγαθών με ψευδείς Παραστάσεις,,

Πρόκλησης Εκτέλεσης Εγγράφου με ψευδείς Παραστάσεις,

Απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή,,

Εκβίασης,

Απειλής Βιαιοπραγίας,

Απειλής,

Παράνομη Κατοχή και Μεταφορά Πυροβόλου Όπλου Κατηγορίας Β',

Παράνομη Κατοχή και Μεταφορά Εκρηκτικών Υλών, χωρίς την άδεια του επιθεωρητή εκρηκτικών υλών, και

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες,

Μετά τις συλλήψεις ακολούθησαν έρευνες σε υποστατικά και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο 11.6.2026 να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για να υποβληθεί αίτημα για έκδοση διατάγματος Προσωποκράτησης τους.

Το ΤΑΕ Λάρνακας εξετάζει.

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