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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτοί είναι οι δύο επιχειρηματίες που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

 10.06.2026 - 12:00
Αυτοί είναι οι δύο επιχειρηματίες που συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σήμερα στη σύλληψη ενός 44 χρόνου Ελληνοκύπριου Επιχειρηματία από τη Λάρνακα, ενός 42 χρόνου Ελληνοκύπριου Επιχειρηματία από τη Λευκωσία, ενός 49 χρόνου υπόδικου που βρίσκεται στις Κεντρικές Φυλακές καθώς επίσης και μίας 45χρονης Ελληνοκύπριας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας συλληφθείς είναι ο γνωστός «Αράπης», ο οποίος πρωταγωνίστησε στα επεισόδια έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας με τη ρίψη πυροβολισμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκκρεμεί εναντίον του στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας και η υπόθεση των βασανιστηρίων που έλαβε χώρα σε καζίνο της Πύλας.

Για την εν λόγω υπόθεση μάλιστα, υπήρξε μόλις χθες εξέλιξη. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari αναφορικά με ένταλμα έρευνας που διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο σε καζίνο στην Πύλα και αφορά σε υπόθεση για φερόμενη διάπραξη αριθμού αδικημάτων, όπως εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, και βαριά σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση, ο Αιτητής – ο οποίος είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές - ζητούσε την έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari αναφορικά με το ένταλμα έρευνας για το καζίνο το οποίο διαχειρίζεται, στην Πύλα.

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Ο άλλος συλληφθείς είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον δρόμο Λάρνακας- Δεκέλειας και η επιχείρηση του έγινε στόχος εμπρηστών πέρσι τον Δεκαπενταύγουστο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Αυγούστου πέρσι τα ξημερώματα, σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε γραφείο ενοικιάσεως οχημάτων στον παραλιακό δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας. Από εξετάσεις στο σημείο, εξασφαλίστηκε μαρτυρία για δύο άτομα, τα οποία πλησίασαν τον χώρο γύρω στις τρεις και μισή τα ξημερώματα. Εξ αυτών, ο ένας κρατούσε πιστόλι και πυροβόλησε προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας. Στη συνέχεια, υπό την απειλή του όπλου, ο φερόμενος ως δράστης καθήλωσε στο έδαφος τον φρουρό, ενώ το δεύτερο άτομο κρατούσε δοχείο με εύφλεκτο υγρό, περιέλουσε τέσσερα οχήματα και έβαλε φωτιά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα

 

 

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