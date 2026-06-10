«Καμπανάκι» ΔΗΣΥ: Η στέγη γίνεται άπιαστο όνειρο για τους νέους

Αυτούσια η ανακοίνωση ΔΗΣΥ για τη στεγαστική κρίση

* οι τιμές κατοικίας και τα ενοίκια αυξάνονται, η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται

* ⁠απαιτείται να γίνουν περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα για να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα

Η στεγαστική κρίση δεν έχει αντιμετωπιστεί, τουναντίον επιδεινώνεται. Οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται, καθιστώντας δυσκολότερη την απόκτηση στέγης από τα νεαρά ζευγάρια. Ακόμη και όσοι μπορούν να στεγαστούν, δαπανούν υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας, το 4ο τρίμηνο του 2025 το κόστος απόκτησης στέγης αυξήθηκε 7.1% (9.6% για διαμερίσματα, 3.4% για οικίες), ρυθμός υψηλότερος μάλιστα από το 3ο τρίμηνο που ήταν 5%. Η ίδια τάση ισχύει και για τα ενοίκια.

Δυστυχώς οι υψηλότερες αυξήσεις παρουσιάζονται στα διαμερίσματα που είναι συνήθως η φθηνότερη επιλογή στέγασης.

Είναι προφανές πως τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση δεν ήταν επαρκή, κάτι που είχαμε προβλέψει πριν από 2 και πλέον χρόνια.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε εισηγηθεί από τότε την παραχώρηση περισσότερων πολεοδομικών κινήτρων, την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, την αύξηση της στήριξης στα νεαρά ζευγάρια για αγορά και ανακαίνιση παλαιών και αδρανών κατοικιών, τον εκσυγχρονισμό των τοπικών σχεδίων, την παραχώρηση κινήτρων για υπέργειες κατοικίες στην ύπαιθρο, τον απεγκλωβισμό περίκλειστων τεμαχίων κ.ά.

Ένα είναι το δεδομένο: ότι χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα. Αλλιώς απλώς θα ακολουθούμε το πρόβλημα και δεν θα το φτάσουμε ποτέ.