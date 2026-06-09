Απορρίφθηκε αίτηση για ακύρωση εντάλματος έρευνας σε καζίνο στην Πύλα

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση, ο Αιτητής – ο οποίος είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές - ζητούσε την έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari αναφορικά με το ένταλμα έρευνας για το καζίνο το οποίο διαχειρίζεται, στην Πύλα.

Σημειώνεται ότι στον όρκο που συνόδευε το αίτημα της Αστυνομίας για την έκδοση του υπό κρίση εντάλματος έρευνας, αναφέρετo πως η Αστυνομία διερευνούσε υπόθεση εναντίον του Αιτητή και άλλων δύο προσώπων, που αφορά σε αδικήματα τα οποία φέρονται να διαπράχθηκαν κατά το 2025. Μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κατά παράβαση του περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Νόμου, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη, πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, παράνομης κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών, εκβίαση, απαίτηση περιουσίας με απειλές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, και συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης αδικημάτων και απειλής.

Αναφέρεται ακόμη ότι σύμφωνα με τον όρκο, στις 18 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο διερεύνησης της εν λόγω υπόθεσης, κατά τη σύλληψη του Αιτητή, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια τα δύο κινητά του τηλέφωνα στα οποία εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο στα οποία απεικονίζονται επτά πρόσωπα σε διαφορετικές ημερομηνίες να βρίσκονται στον ίδιο χώρο που παραπέμπει σε δωμάτιο-γραφείο, παρά τη θέληση τους, «και τόσο ο Αιτητής όσο και άλλα πρόσωπα να τους φωνάζουν, απειλούν και κτυπούν με τα χέρια και άλλα επιθετικά όπλα προκαλώντας τους σωματικές βλάβες».

Γίνεται περιγραφή των εν λόγω βίντεο, τα οποία φαίνεται να δημιουργήθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με την απόφαση.

Σημειώνεται ακόμη ότι, στον όρκο αναφέρεται ότι, από εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε πως όλα τα βίντεο καταγράφηκαν σε χώρους υποστατικού-καζίνο του οποίου ο Αιτητής είναι διαχειριστής. Ο Αιτητής, αναφέρεται, βρίσκεται υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές, ο δεύτερος ύποπτος καταζητείται ενώ ο τρίτος ύποπτος συνελήφθη και αφού οι ισχυρισμοί του επαληθεύτηκαν, αφέθη ελεύθερος.

Το εκδοθέν ένταλμα έρευνας, αναφέρεται, εξουσιοδοτούσε την έρευνα στο εν λόγω υποστατικό για εντοπισμό αντικειμένων που αναζητούνταν όπως πιστόλια, μαχαίρια και επιθετικά όργανα με τα οποία κτυπούσαν κάποιους από τους παραπονούμενους, όπως σημειώνεται, ως επίσης εξετάσεις του χώρου όπου διαπράχθηκαν τα αδικήματα και την λήψη δειγμάτων DNA.

Το Δικαστήριο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι, από τη στιγμή που τα αναζητούμενα αντικείμενα «εύλογα συνδέονταν με τον χώρο για τον οποίο ζητείτο το ένταλμα έρευνας και το εκδοθέν ένταλμα περιορίστηκε στην έρευνα, ανεύρεση και μεταφορά των συγκεκριμένων αναζητούμενων αντικειμένων και τη μεταχείριση τους σύμφωνα με τον Νόμο, τότε η έκδοση του εντάλματος ήταν αναγκαία και αναλογική».

Το Δικαστήριο σημειώνει επίσης ότι καταλήγει ότι οι λόγοι στους οποίους βασίζεται η Αίτηση δεν είναι βάσιμοι, και απορρίπτει την αίτηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ