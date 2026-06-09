Σεξουαλικό ραντεβού κατέληξε σε τραγωδία: Στη φυλακή μοντέλο του OnlyFans που φίμωσε πελάτη στην Καλιφόρνια και αυτός πέθανε

Η 32χρονη μητέρα τριών παιδιών, είχε δηλώσει ένοχη στις αρχές Μαΐου για τον θάνατο του Μάικλ Ντέιλ. Ο 55χρονος πέθανε από ασφυξία όταν εκείνη έβαλε κολλητική ταινία στο στόμα του και μια πλαστική σακούλα και μεμβράνη στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που είχε καταγραφεί, σύμφωνα με την New York Post.

Η Μικαέλα φώναζε και ζητούσε συγγνώμη στην οικογένεια του θύματος, ενώ βρισκόταν στο ανώτατο δικαστήριο του Σαν Ντιέγκο τη Δευτέρα, όπου και της ανακοινώθηκε η ποινή της. «Πρέπει να το πω, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Η “συγγνώμη” δεν αρκεί, έχω ένα εκατομμύριο συναισθήματα, αλλά θα έλεγα ότι η επιθυμία να γυρίσω πίσω και να το αναιρέσω αυτό θα ήταν το πρώτο πρώτη. Αν μπορούσα να το αλλάξω αυτό», είπε στο δικαστήριο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Αν και ο θάνατος συνέβη στο Σαν Ντιέγκο, οι Αρχές ανέφεραν ότι η 32χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν στον κλάδο για περίπου 10 χρόνια, είχε την έδρα της στην κομητεία. Ρίβερσαϊντ

Επειδή τα άκρα του Ντέιλ ήταν δεμένα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, δεν μπόρεσε να αφαιρέσει τα αντικείμενα που κάλυπταν το στόμα και το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Παρέμεινε δεμένος για περίπου οκτώ λεπτά.

Η Μικαέλα ισχυρίστηκε πως κάλεσε αμέσως την αστυνομία και ζήτησε βοήθεια. Ο Ντέιλ φέρεται να την πλήρωσε 9.500 ευρώ για την μοιραία συνάντηση.

Στο κινητό της τηλέφωνο βρέθηκε ένα βίντεο που έδειχνε τον Ντέιλ να ασφυκτιά για περίπου οκτώ λεπτά καθώς και άλλα βίντεο όπου ο ίδιος δυσκολευόταν να αναπνεύσει αφού του είχαν τοποθετήσει κολλητική ταινία, πλαστική σακούλα και μεμβράνη στο στόμα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τα χέρια και τα πόδια του Ντέιλ είχαν δεθεί με πλαστικό, πράγμα που σήμαινε ότι δεν μπορούσε να βγάλει τη σακούλα και την μεμβράνη από το κεφάλι του, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση. Μάλιστα, οι εισαγγελείς την κατηγόρησαν πως ενώ ο Ντέιλ ήταν αναίσθητος η 32χρονη πραγματοποιούσε σεξουαλική πράξη κοντά του για τη σελίδα της στο OnlyFans.

Το βίντεο τραβήχτηκε λίγα λεπτά πριν καλέσει την αστυνομία και αρχίσει να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Ντέιλ, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση. Ο 55χρονος κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός την επόμενη μέρα.

Η Ριλάαρσνταμ αρχικά αρνήθηκε ότι έβαλε μια σακούλα στο κεφάλι του Ντέιλ και δήλωσε αθώα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ο δικηγόρος της, Νταν Κόεν, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η πελάτισσά του δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει τον Ντέιλ, υποστηρίζοντας ότι, αν και η συναίνεση δεν αποτελεί νομική άμυνα, είναι «σίγουρα ελαφρυντικός παράγοντας».

«Πιστεύω ότι δεν υπήρχε πρόθεση δολοφονίας ούτε προσπάθεια συγκάλυψης», είπε. «Και ενήργησε σωστά όταν συνειδητοποίησε ότι υπήρχε πρόβλημα. Υπάρχει σίγουρα ένα στοιχείο συναίνεσης - όχι μόνο κάτι στο οποίο συναινούσε, αλλά κάτι που επιζητούσε ενεργά», ανέφερε.

Αμφισβήτησε επίσης την αιτία θανάτου, υποστηρίζοντας ότι ο Ντέιλ είχε αλκοόλ και συνταγογραφούμενα φάρμακα στον οργανισμό του.

«Διπλή ζωή» με τις «ευλογίες» του συζύγου

Η 32χρονη είναι παντρεμένη με τον Μπράντον Ραϊλαρσντάμ και έχει τρεις γιους, σύμφωνα με την προσωπική της σελίδα ερωτικού περιεχομένου στην οποία δημοσίευσε φωτογραφίες και έλεγε πως κάνει «διπλή ζωή» με το ψευδώνυμο «Ashley SinCal», όπως αναφέρει η Daily Mail. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγός της φέρεται να γνώριζε τη… μυστική της ζωή και την βοηθούσε να διευθύνει την «επιχείρησή» τους.

Περιέγραφε τον εαυτό της ως «πολυτελή και κομψή δημιουργία» με «10 χρόνια εμπειρίας». Στη σελίδα της ισχυριζόταν ότι ήταν «χαμαιλέοντας του κλάδου», προσφέροντας «μεθυστικές και προκλητικές παραστάσεις» και «άτακτα παιχνίδια», με τις υπηρεσίες να κοστολογούνται από 200 έως 1.500 δολάρια.

Η Ραϊλαρσντάμ έγραφε πως ειδικευόταν στο να «ενσωματώνει ακροβατικά στα lap dances της», καυχιέται ότι «κανένας άλλος σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι τόσο επαγγελματίας όσο εγώ».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr