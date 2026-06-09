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ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε ισχυροί»

 09.06.2026 - 23:18
Ερντογάν: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε ισχυροί»

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε ισχυροί», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης των Συνεδρίων Εθνικής Ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη στρατιωτική, τεχνολογική και γεωπολιτική της ισχύ.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν βασίστηκε ποτέ σε άλλους για τη διασφάλιση της εθνικής της ασφάλειας, λέγοντας πως «μέχρι σήμερα δεν εναποθέσαμε τις ελπίδες μας σε κανέναν άλλον πέρα από τη δική μας δύναμη».

Υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει καταστεί «παίκτης που διαμορφώνει τις εξελίξεις στην περιοχή», ενώ χαρακτήρισε τη διαδικασία της «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία» ως μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού κρατικού οράματος για το μέλλον της χώρας.

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις της Τουρκίας στο Ιράκ και τη Συρία, σημείωσε ότι αυτές σηματοδότησαν μια νέα περίοδο στην πολιτική ασφάλειας της χώρας, ενώ επανέλαβε ότι η Τουρκία οφείλει να διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις νέες μορφές απειλών, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνοεπιθέσεις, η ασφάλεια των δεδομένων, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν πλέον ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει την αμυντική της βιομηχανία και να μειώνει την εξάρτησή της από το εξωτερικό, στο πλαίσιο του οράματος για τον «Αιώνα της Τουρκίας» και την οικοδόμηση μιας «μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

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