«Φωτιά» στην Πάφο: Ετοιμάζουν «πολεμική» υποδοχή για τον νέο Μητροπολίτη – «Είναι ανάξιος και ψευδομητροπολίτης»

Ομάδα πιστών, που εμφανίζεται αποφασισμένη να μην αποδεχθεί τη νέα εκκλησιαστική πραγματικότητα, οργανώνει δυναμική κινητοποίηση διαμαρτυρίας, μετατρέποντας τη θρησκευτική τελετή σε πεδίο μάχης.

​Με ένα πύρινο κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας πνέουν μένεα κατά του νέου Μητροπολίτη, χαρακτηρίζοντάς τον ευθέως ως «ψευδομητροπολίτη» και «ανάξιο μοιχεπιβάτη». Το ραντεβού των αντιδρώντων έχει δοθεί για την Πέμπτη στις 18:00 το απόγευμα, έξω από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, την ίδια ώρα που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η τελετή ενθρόνισης, την οποία οι ίδιοι αποκαλούν υποτιμητικά «ψευδοενθρόνιση».

​Η ρητορική των διοργανωτών είναι ιδιαίτερα σκληρή, καθώς συνδέουν τον νέο Μητροπολίτη με την πολυσυζητημένη Σύνοδο της Κρήτης και το ρεύμα του Οικουμενισμού, κάνοντας λόγο για «άλλο ένα φρούτο» μιας λανθασμένης εκκλησιαστικής πορείας. Στο μήνυμα τους καλούν τον πιστό λαό της Πάφου να βγει στους δρόμους και να δείξει έμπρακτα την αντίθεση του, ξεκαθαρίζοντας ότι η σιωπή σε αυτή την περίπτωση ισοδυναμεί με ενοχή και δειλία.

​«Όπλο μας η φωνή μας. Ας ξετινάξουμε από πάνω μας πεπλανημένες αντιλήψεις περί μόνον προσευχής και σιωπής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο διαδικτυακό κάλεσμα, το οποίο επιστρατεύει μέχρι και ρήσεις του Μεγάλου Βασιλείου για να δικαιολογήσει την «ιερή εξέγερση» κατά της αίρεσης.