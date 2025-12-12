Ικανοποιημένη για την πολιτική ισότητα η Κυβέρνηση - «Τέθηκαν οι βάσεις για το επόμενο στάδιο»

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, τόνισε πως ήταν μια καλή ευκαιρία να απομακρυνθεί για πάντα, η αξίωση Τατάρ περί κυριαρχικής ή αριθμητικής ισότητας.

Τόνισε ότι τέθηκαν οι βάσεις για το επόμενο στάδιο που είναι η σύγκληση της Άτυπης Διευρυμένης Συνόδου για το Κυπριακό, επισημαίνοντας πως ο προγραμματισμός αναμένεται να διαφανεί μετά τις επαφές της κυρίας Ολγκίν σε Αθήνα και Άγκυρα.

Ο κύριος Αντωνίου ανέφερε ότι στη χθεσινή τριμερή συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, τα τέσσερα σημεία που θέτει ο Έρχιουρμαν, καθώς και το τί θα συμβεί σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας.

Ερωτηθείς σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είπε ότι προχωρούν οι διαδικασίες διαπλάτυνσης και ενίσχυσης της στελέχωσης στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, ενώ συμφωνήθηκε όπως οι ρυθμίσεις για αδειοδοτήσεις ασφαλείας επεκταθούν και σε άλλα σημεία διέλευσης.

Για νέα σημεία διέλευσης, είπε, υπάρχουν ακόμα ζητήματα.

Ο Γιάννης Αντωνίου ανέφερε, παράλληλα, ότι προχωρά η διαδικασία για μεταφορά νερού στις ελεύθερες περιοχές από το εργοστάσιο επεξεργασίας στη Μια Μηλιά και πως σύντομα αναμένεται συμφωνία και για το χαλούμι.

Στο μεταξύ, στις 16:00 συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώνει τους αρχηγούς των πολιτικών δυνάμεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

