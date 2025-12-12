Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ικανοποιημένη για την πολιτική ισότητα η Κυβέρνηση - «Τέθηκαν οι βάσεις για το επόμενο στάδιο»

 12.12.2025 - 10:03
Ικανοποίηση εξέφρασε η κυβέρνηση για το γεγονός ότι στο κοινό ανακοινωθέν προτάσσεται η πολιτική ισότητα, με τρόπο που παραπέμπει σαφώς στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και επαναφέρει το Κυπριακό στις ράγες της συμφωνημένης βάσης λύσης.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, τόνισε πως ήταν μια καλή ευκαιρία να απομακρυνθεί για πάντα, η αξίωση Τατάρ περί κυριαρχικής ή αριθμητικής ισότητας.

Τόνισε ότι τέθηκαν οι βάσεις για το επόμενο στάδιο που είναι η σύγκληση της Άτυπης Διευρυμένης Συνόδου για το Κυπριακό, επισημαίνοντας πως ο προγραμματισμός αναμένεται να διαφανεί μετά τις επαφές της κυρίας Ολγκίν σε Αθήνα και Άγκυρα.

Ο κύριος Αντωνίου ανέφερε ότι στη χθεσινή τριμερή συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, τα τέσσερα σημεία που θέτει ο Έρχιουρμαν, καθώς και το τί θα συμβεί σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας.

Ερωτηθείς σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είπε ότι προχωρούν οι διαδικασίες διαπλάτυνσης και ενίσχυσης της στελέχωσης στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, ενώ συμφωνήθηκε όπως οι ρυθμίσεις για αδειοδοτήσεις ασφαλείας επεκταθούν και σε άλλα σημεία διέλευσης.

Για νέα σημεία διέλευσης, είπε, υπάρχουν ακόμα ζητήματα.

Ο Γιάννης Αντωνίου ανέφερε, παράλληλα, ότι προχωρά η διαδικασία για μεταφορά νερού στις ελεύθερες περιοχές από το εργοστάσιο επεξεργασίας στη Μια Μηλιά και πως σύντομα αναμένεται συμφωνία και για το χαλούμι.

Στο μεταξύ, στις 16:00 συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώνει τους αρχηγούς των πολιτικών δυνάμεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

Ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Συνέρχεται σήμερα στις 4 το απόγευμα το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, υπό το ως και της χθεσινής συνάντησής του με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τη συμμετοχή και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

