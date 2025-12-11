Πρόοδο για το χαλλούμι και τα οδοφράγματα ανακοίνωσε ο Έρχιουρμαν

Σε δηλώσεις του μετά την πολύωρη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Έρχιουρμαν ανέλυσε τα αποτελέσματα της τριμερούς, εστιάζοντας στην πρόταση των 4 σημείων της τουρκοκυπριακής πλευράς και προετοιμάζοντας το έδαφος για την πενταμερή διάσκεψη.

Ο κ. Έρχιουρμαν ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στην κοινή επίσκεψη των δύο ηγετών στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), χαρακτηρίζοντάς την συμβολική, αλλά και ουσιαστική για την επαναβεβαίωση της στήριξης στο έργο της Επιτροπής.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της τριμερούς συνάντησης, η οποία διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης διευκρίνισε πως η ατζέντα της τ/κ πλευράς βασίστηκε σε τρεις άξονες, όπως είπε δηλαδή την πρόταση μεθοδολογίας 4 σημείων για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που είχαν ξεκινήσει επί Ερσίν Τατάρ, καθώς και την πρόταση 10 σημείων που είχε καταθέσει η τουρκοκυπριακή πλευρά σε προηγούμενο χρόνο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατέθεσε τις δικές του προτάσεις, οι οποίες παρελήφθησαν προς μελέτη καθώς, όπως είπε, ακούστηκαν για πρώτη φορά και δεν κατέστη δυνατή η λεπτομερής συζήτησή τους επί τόπου.

Συγκλίσεις για χαλλούμι και οδοφράγματα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν στα ζητήματα όπου διαπιστώθηκε κοινό έδαφος. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε πως η διαδικασία κατοχύρωσης του χαλλουμιού θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Όσον αφορά τα σημεία διέλευσης, αποφασίστηκε η ενίσχυση του προσωπικού σε όλα τα οδοφράγματα.

Ειδικότερα για τον Άγιο Δομέτιο, επικυρώθηκε, είπε, η συνέχιση της λειτουργίας των επτά θαλάμων ελέγχου που έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή η ελληνοκυπριακή πλευρά.

Επιπρόσθετα, για την αποσυμφόρηση του συγκεκριμένου σημείου, συμφωνήθηκε ότι η έκδοση αδειών και ασφαλιστηρίων οχημάτων δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο εκεί, αλλά θα επεκταθεί και στα οδοφράγματα του Αστρομερίτη και της Δερύνειας.

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν, σύμφωνα με τον Τ/κ ηγέτη, και για εντατικοποίηση των εργασιών στο ζήτημα των σημείων διέλευσης συνολικά, καθώς και για το θέμα της επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά.

Ο κ. Έρχιουρμαν υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος παραμένει η συνολική λύση του Κυπριακού και όχι αποκλειστικά τα ΜΟΕ.

Σχολιάζοντας την κοινή ανακοίνωση μετά τη συνάντηση, ανέφερε ότι γίνεται λόγος για λύση στο πλαίσιο της Πολιτικής Ισότητας βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Διευκρίνισε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά ερμηνεύει την πολιτική ισότητα ως τη λήψη κοινών αποφάσεων σε θέματα «κοινής κυριαρχίας».

Παραδέχτηκε ότι το πρώτο σημείο της μεθοδολογίας τους έγινε εν μέρει αποδεκτό, αλλά τόνισε κατηγορηματικά ότι για την τουρκοκυπριακή πλευρά το θέμα δεν θεωρείται λήξαν εάν, όπως είπε, δεν συμπεριληφθεί η εκ περιτροπής προεδρία.

Επανέλαβε τη θέση ότι και τα τέσσερα βήματα της πρότασής τους πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη διαπραγμάτευσης για συνολική λύση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση ή πρόταση που να αφορά το καθεστώς εγγυήσεων.

Οι προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως είπε, κινήθηκαν στη λογική των ΜΟΕ και όχι στα κεφάλαια ασφάλειας.

Αναφορικά τέλος με την επικείμενη πενταμερή διάσκεψη σημείωσε ότι στόχος είναι να υπάρξει πρόοδος σε χειροπιαστά θέματα, όπως τα οδοφράγματα και τα φωτοβολταϊκά στη νεκρή ζώνη, ώστε η διάσκεψη να αποδειχθεί παραγωγική.