Κοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίστηκε η «δίκη» των δύο Ελληνοκυπρίων στο Τρίκωμο με καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας

 11.12.2025 - 23:30
Συνεχίστηκε η «δίκη» των δύο Ελληνοκυπρίων στο Τρίκωμο με καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας

Συνεχίστηκε την Πέμπτη, η «δίκη» των 2 Ελληνοκυπρίων στο «επαρχιακό δικαστήριο» του Τρικώμου, οι οποίοι κατηγορούνται με το πρόσχημα της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, με την κατάθεση μαρτύρων κατηγορίας.

Κατά τη σημερινή διαδικασία κατέθεσαν τρεις μάρτυρες της «κατηγορούσας αρχής». Ο πρώτος μάρτυρας ήταν «λειτουργός» του «κτηματολογίου», ο οποίος είχε «συλληφθεί» το προηγούμενο διάστημα. Ο εν λόγω «λειτουργός» ανέφερε ότι γνωρίζει χρόνια τον επίσης «συλληφθέντα» Τουρκοκύπριο κτηματομεσίτη, καθώς ήταν φίλος του πατέρα του. Υποστήριξε ότι ο κτηματομεσίτης του ζητούσε κατά καιρούς πληροφορίες, τις οποίες ο ίδιος παρείχε, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι δεν γνώριζε τον σκοπό χρήσης τους και ότι οι ενέργειές του δεν ήταν παράνομες.

Ο δεύτερος μάρτυρας ήταν υπάλληλος εταιρείας τηλεπικοινωνιών, ο οποίος κατέθεσε στο «δικαστήριο» αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων που αφορούσαν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 22α Ιουλίου 2025. Σκοπός της κατάθεσης των στοιχείων αυτών ως τεκμηρίων ήταν να καταδειχθεί η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του κτηματομεσίτη και του «λειτουργού» του «κτηματολογίου».

Ο τρίτος μάρτυρας ήταν μέλος της «αστυνομίας» από το κλιμάκιο διερεύνησης σκηνής εγκλήματος. Στο πλαίσιο της κατάθεσής του προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό μεγάλης διάρκειας, το οποίο λήφθηκε στα τέλη Ιουλίου του 2025. Στο βίντεο φέρεται να καταγράφεται η Ελληνοκύπρια κατηγορούμενη να εξηγεί το περιεχόμενο φακέλου που παραλήφθηκε ως τεκμήριο, σημειώνοντας πως ορισμένα έγγραφα δεν της ανήκαν. Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα διαμείφθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ερώτημα που έθεσε η Ελληνοκύπρια στα ελληνικά κατά την εξέταση του φακέλου, σχετικά με το αν θα έπρεπε να παρίσταται ο δικηγόρος της, δεν μεταφράστηκε στα τουρκικά από τον διερμηνέα.

Στο «δικαστήριο» προβλήθηκαν επίσης πλάνα από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που έδειχναν την είσοδο και έξοδο πέντε Ελληνοκυπρίων σε τουριστικά και οικιστικά συγκροτήματα στο Μπογάζι, στις 19 Ιουλίου.

Η διαδικασία αναβλήθηκε και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Χαίρομαι γιατί στο κοινό ανακοινωθέν γίνεται αναφορά για πρώτη φορά από το 2020, στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ

Ικανοποίηση για το γεγονός ότι έγινε ουσιαστική συζήτηση κατά τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αλλά και για τη συμπερίληψη ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για το Κυπριακό στο κοινό ανακοινωθέν που εξεδόθη μετά τη συνάντηση, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

