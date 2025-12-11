ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Αυτοί είναι οι αριθμοί για τα 4.1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

Τουλάχιστον €4.100.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην αποψινή κλήρωση της Πέμπτης 11/12/2025 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά την προηγούμενη διαλογή της 2999ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε και οι τυχεροί αριθμοί είναι: 3, 12, 17, 22, 45 και τζόκερ το 19.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις