Κυπριακό και Fashion Diplomacy: Οι ενδυματολογικοί συμβολισμοί που (δεν) πέρασαν απαρατήρητοι στη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Holguín – Erhürman

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Χαίρομαι γιατί στο κοινό ανακοινωθέν γίνεται αναφορά για πρώτη φορά από το 2020, στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ
Ικανοποίηση για το γεγονός ότι έγινε ουσιαστική συζήτηση κατά τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αλλά και για τη συμπερίληψη ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για το Κυπριακό στο κοινό ανακοινωθέν που εξεδόθη μετά τη συνάντηση, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.