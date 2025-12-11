Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατάστημα με επώνυμες τσάντες στην Κύπρο καταγγέλλει απάτη – Ο ιδιοκτήτης δίνει 25 χιλ. ευρώ σε οποιονδήποτε αποδείξει ότι πήρε ψεύτικο προϊόν από εκείνον

 11.12.2025 - 21:25
Κατάστημα με επώνυμες τσάντες στην Κύπρο καταγγέλλει απάτη – Ο ιδιοκτήτης δίνει 25 χιλ. ευρώ σε οποιονδήποτε αποδείξει ότι πήρε ψεύτικο προϊόν από εκείνον

Αυξάνονται οι απάτες την περίοδο των γιορτών, ειδικότερα μέσω ψεύτικων σελίδων και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

To γνωστό διαδικτυακό κατάστημα Freezty που διαθέτει, μεταξύ άλλων, επώνυμες τσάντες, παπούτσια και ρολόγια προειδοποιεί για απάτη και ότι το κατάστημά του δεν έχει αντιπροσώπους σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εξηγεί επίσης τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις αγορές τους και ποια η χρησιμότητα των «third-party authentication papers».

Επίσης, ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι αν μπορεί να αποδείξει κανείς μέσω της νομικής οδού ότι αγόρασε από τον ίδιο ψεύτικο προϊόν τότε ο ίδιος θα του δώσει επιπλέον 25 χιλιάδες ευρώ.

Δείτε όλα όσα γράφτηκαν στα στόρις του καταστήματος

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Χαίρομαι γιατί στο κοινό ανακοινωθέν γίνεται αναφορά για πρώτη φορά από το 2020, στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ

 11.12.2025 - 21:10
Κυπριακό και Fashion Diplomacy: Οι ενδυματολογικοί συμβολισμοί που (δεν) πέρασαν απαρατήρητοι στη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Holguín – Erhürman

 11.12.2025 - 21:44
Ικανοποίηση για το γεγονός ότι έγινε ουσιαστική συζήτηση κατά τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αλλά και για τη συμπερίληψη ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για το Κυπριακό στο κοινό ανακοινωθέν που εξεδόθη μετά τη συνάντηση, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

