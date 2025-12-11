Κατάστημα με επώνυμες τσάντες στην Κύπρο καταγγέλλει απάτη – Ο ιδιοκτήτης δίνει 25 χιλ. ευρώ σε οποιονδήποτε αποδείξει ότι πήρε ψεύτικο προϊόν από εκείνον

To γνωστό διαδικτυακό κατάστημα Freezty που διαθέτει, μεταξύ άλλων, επώνυμες τσάντες, παπούτσια και ρολόγια προειδοποιεί για απάτη και ότι το κατάστημά του δεν έχει αντιπροσώπους σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εξηγεί επίσης τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις αγορές τους και ποια η χρησιμότητα των «third-party authentication papers».

Επίσης, ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι αν μπορεί να αποδείξει κανείς μέσω της νομικής οδού ότι αγόρασε από τον ίδιο ψεύτικο προϊόν τότε ο ίδιος θα του δώσει επιπλέον 25 χιλιάδες ευρώ.

Δείτε όλα όσα γράφτηκαν στα στόρις του καταστήματος