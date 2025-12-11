Το φούσκωμα που αγνοείς μπορεί να μην είναι απλά θέμα διατροφής – Όσα πρέπει να ξέρεις για τη δυσανεξία στη γλουτένη

Μια μακαρονάδα το βράδυ και το πρωί ξυπνάς με την κοιλιά σου να μοιάζει σαν να είσαι στον τρίτο μήνα εγκυμοσύνης. Για να μη μιλήσουμε για τις φορές που αισθάνεσαι κούραση χωρίς λόγο, βαρυστομαχιά, μια δυσφορία που δεν μπορείς να εξηγήσεις και στο τέλος λες “μάλλον κάτι δεν μου κάθεται καλά” και προχωράς.

Ίσως έχεις ήδη δοκιμάσει πράγματα, όπως να κόψεις τα γαλακτοκομικά για λίγο, να μειώσεις το ψωμί, να πιεις περισσότερο νερό. Και κάποιες μέρες όντως νιώθεις καλύτερα, αλλά είναι και άλλες που νιώθεις χειρότερα. Δεν υπάρχει pattern που να βγάζει νόημα. Και κάπου εκεί, το αφήνεις, γιατί μπορεί να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί “όλοι φουσκώνουν”, γιατί “έτσι είναι το σώμα μου”.

Κι όμως, αυτό που αντιμετωπίζεις μπορεί να μην είναι απλά θέμα διατροφής ή στομάχου. Μπορεί να είναι κάτι που υπάρχει στο σώμα σου εδώ και χρόνια και απλά δεν έχει βρεθεί ακόμα.

Η δυσανεξία που περνάει απαρατήρητη

Η δυσανεξία στη γλουτένη, ή αλλιώς κοιλιοκάκη, είναι μία από τις πιο συχνές δυσανεξίες που υπάρχουν. Και ταυτόχρονα, μία από αυτές που πιο σπάνια εντοπίζονται, όχι γιατί είναι σπάνια, αλλά γιατί τα συμπτώματά της μοιάζουν με τόσα άλλα πράγματα: στρες, κακή διατροφή, ευαίσθητο στομάχι, κούραση από την καθημερινότητα.

Και το αποτέλεσμα; Χιλιάδες άνθρωποι ζουν με αυτή για χρόνια, ίσως και μια ζωή ολόκληρη, χωρίς να το μάθουν ποτέ. Όμως, το πιο περίεργο δεν είναι αυτό, αλλά ότι ακόμα κι αν κάποιος αποφασίσει να ψαχτεί, οι κλασικές εξετάσεις μπορεί να μην δείξουν τίποτα. Κι αυτό γιατί για να βγει θετικό αποτέλεσμα στις απλές εξετάσεις αντισωμάτων, η κατάσταση πρέπει να είναι ήδη αρκετά προχωρημένη. Αν είσαι στην αρχή ή έχεις προδιάθεση για κοιλιοκάκη, τα νούμερα βγαίνουν φυσιολογικά κι εσύ φεύγεις με την εντύπωση ότι δεν έχεις τίποτα.

Όταν η απάντηση κρύβεται στα γονίδια

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι η δυσανεξία στη γλουτένη έχει πολύ ισχυρή γενετική βάση. Δεν είναι κάτι που απλά “παθαίνεις”, αλλά πρόκειται για κάτι για το οποίο μπορεί να έχεις προδιάθεση από τη γέννησή σου, ανάλογα με τον συνδυασμό γονιδίων που κουβαλάς.

Και εδώ γίνεται ενδιαφέρον: υπάρχουν διαφορετικοί γονιδιακοί συνδυασμοί, και ο καθένας επηρεάζει το πόσο πιθανό είναι να εμφανίσεις συμπτώματα και πότε. Κάποιοι μπορεί να έχουν έντονα συμπτώματα από μικρή ηλικία. Άλλοι μπορεί να ζήσουν δεκαετίες χωρίς να καταλάβουν τίποτα, μέχρι κάτι να “πυροδοτήσει” την αντίδραση – στρες, μια αλλαγή στη διατροφή, μια περίοδος που το σώμα είναι πιο ευάλωτο.

Γι’ αυτό και δύο άνθρωποι με την ίδια διατροφή μπορεί να έχουν τελείως διαφορετική εμπειρία. Ο ένας τρώει σφολιάτες κάθε μέρα χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ ο άλλος φουσκώνει με μισό κουλούρι.

Γιατί στα παιδιά η έγκαιρη διάγνωση μετράει διπλά

Υπάρχουν περιπτώσεις που η δυσανεξία στη γλουτένη εμφανίζεται από πολύ μικρή ηλικία, ειδικά όταν ο γονιδιακός συνδυασμός είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, το να μην εντοπιστεί εγκαίρως μπορεί να έχει συνέπειες που πηγαίνουν πολύ πιο πέρα από το φούσκωμα.

Παιδιά με μη διαγνωσμένη κοιλιοκάκη μπορεί να δυσκολεύονται στην ανάπτυξή τους, να παρουσιάζουν καθυστερημένη εφηβεία ή χαμηλό ανάστημα. Μπορεί να εμφανίσουν οστεοπόρωση σε ηλικία που κανείς δεν θα το περίμενε, ή να έχουν ελλείψεις θρεπτικών συστατικών που οδηγούν σε αναιμία και κούραση. Ακόμα και μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συγκέντρωσης έχουν συνδεθεί με τη μη θεραπευμένη κοιλιοκάκη.

Το καλό είναι ότι, όταν γίνει η διάγνωση νωρίς και ακολουθηθεί η κατάλληλη διατροφή, όλα αυτά μπορούν να προληφθούν. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα κάποιος να σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.

Πηγή: huffingtonpost.gr