ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα όσα αλλάζουν στα ψηφοδέλτια - Δυνατότητα αναγραφής και του επαγγέλματος

 11.12.2025 - 20:36
Η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα με 44 ψήφους υπέρ τροποποιήσεις στον νόμο για την εκλογή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, με στόχο τη ρύθμιση του τρόπου αναγραφής των ονομάτων των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις συνωνυμίας. Οι σχετικοί κανονισμοί εγκρίθηκαν με 40 ψήφους υπέρ και μια αποχή από τον Πρόεδρο των Οικολόγων.

Με τις αλλαγές καθορίζεται ότι στα ψηφοδέλτια θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ενώ μπορεί προαιρετικά να προστίθεται το αρχικό του πατρικού ή μητρικού ονόματος, ή εναλλακτικά υποκοριστικό ή το επώνυμο συζύγου, όχι όμως περισσότερα από ένα για λόγους χώρου. Αποκλείονται παρωνύμια, αξιώματα και τοπωνύμια.

Σε περίπτωση συνωνυμίας μεταξύ υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού στην ίδια περιφέρεια, στο ψηφοδέλτιο θα μπορεί να αναγράφεται το πλήρες πατρικό ή μητρικό όνομα ή/και ο τόπος διαμονής τους, ενώ με προφορική τροπολογία του ΔΗΣΥ που επίσης εγκρίθηκε από την Ολομέλεια θα μπορεί να αναγράφεται και η ιδιότητα ή το επάγγελμα των υποψηφίων.

Επεξηγώντας την τροπολογία, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας, εξέφρασε την άποψη ότι σε μια προσπάθεια διαφάνειας και ξεκαθαρίσματος για το ποιον ψηφίζει ή θέλει να ψηφίσει κάποιος, επεκτείνεται η νομοθεσία με βάση αυτό που έφερε αρχικά ο Έφορος Εκλογών.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι ενώ υπήρχε ομοφωνία στην Επιτροπή Εσωτερικών για τη συμπερίληψη της ιδιότητα και του αξιώματος, στάληκε επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών που επικαλείται την άποψη της νομικής υπηρεσία και προειδοποιεί τη Βουλή ότι ενδέχεται να επηρεαστεί το αδιάβλητο των εκλογών, γιατί δημιουργούνται θετικές ή αρνητικές διακρίσεις εναντίον υποψήφιων. Είπε ότι δυσκολεύονται να στηρίξουν ενώ είχαν κάθε καλή διάθεση να το κάνουν για λόγους φυσικής δικαιοσύνης.

Από πλευράς της η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι θα στηρίξει την τροπολογία, αφού γνωρίζει το άγχος να είναι στο ψηφοδέλτιο κάποιους με το ίδιο όνομα με το δικό σου.

Το να διευκολύνεις τους πολίτες να ξέρουν ποιον ψηφίζουν μόνο υπέρ της δημοκρατίας είναι, πρόσθεσε.

Η βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι θα ψηφίσει την τροπολογία, εκφράζοντας την άποψη ότι ο πολίτης πρέπει να ξέρει ποιον ψηφίζει, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο είναι φυσική δικαιοσύνη και διαφάνεια.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι ο πολίτης θα πρέπει όταν ψηφίζει να γνωρίζει ποιους επακριβώς ψηφίζει και ότι η προφορική τροπολογία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή αφού δεν μπορεί να αποδειχθεί η αντισυνταγματικότητά της σε αυτή τη φάση.

