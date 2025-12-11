Πρόεδρος Δημοκρατίας: Χαίρομαι γιατί στο κοινό ανακοινωθέν γίνεται αναφορά για πρώτη φορά από το 2020, στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο από τον χώρο του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας, όπου είχε επισκεφθεί μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη το Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της ΔΕΑ και είχαν συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, ενώ στη συνέχεια παρέστη σε δεξίωση του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «χαίρομαι γιατί σήμερα ήταν μια πολύ καλή συνάντηση μετά από πολύ καιρό και χαίρομαι πρωτίστως γιατί έγινε στο πρώτο μέρος της συνάντησης, και η περισσότερη ώρα αφορούσε, ουσιαστική συζήτηση σε σχέση με το Κυπριακό, εξ ου και η συγκεκριμένη αναφορά στο ανακοινωθέν των ΗΕ στα ψησίματα του ΣΑ των ΗΕ. Από κει και πέρα κάναμε μια ανασκόπηση των ΜΟΕ που συζητήθηκαν στις προηγούμενες διευρυμένες διασκέψεις, συμφωνήσαμε να επικεντρωθούμε σε κάποια συγκεκριμένα θέματα.

Το πρώτο είναι η συζήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα του χαλουμιού, το δεύτερο είναι η κατασκευή αγωγών για μεταφορά νερού από το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά στις ελεύθερες περιοχές, νερό που θα μπορούν να αξιοποιούν για τη γεωργία, για τον πρωτογενή τομέα, κάτι για το οποίο υπάρχει σχετική συμφωνία από το 2011 και δεν προχώρησε, η ενίσχυση του προσωπικού στα οδοφράγματα.

Από κει και πέρα έθεσα έναν αριθμό θεμάτων τα οποία ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να απαντήσει, να τοποθετηθεί πιο συγκεκριμένα στην επόμενη συνάντηση, θέματα που αφορούν τους αγνοούμενους και τη δουλειά της ΔΕΑ, θέματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους μας, θέματα που αφορούν τη μαρωνιτική κοινότητα, την κοινότητα των Αρμενίων, θέματα που αφορούν τα τοπωνύμια στις κατεχόμενες περιοχές και θέματα που αφορούν τη φορολογία που επιβάλλει το κατοχικό καθεστώς στα προϊόντα που μεταφέρονται από τις ελεύθερες περιοχές στις κατεχόμενες περιοχές, όπως, επίσης, και το θέμα της πρόσβασης χωρίς διαδικασίες και περιορισμούς στις Εκκλησίες στις κατεχόμενες περιοχές, ειδικότερα στις Εκκλησίες που έχουν αναστηλωθεί, μέσα στο πλαίσιο των εργασιών της σχετικής Τεχνικής Επιτροπής για τον πολιτισμό.

Επίσης τοποθετήθηκα στα θέματα που έθεσε την προηγούμενη φορά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, έγινε αναφορά στον ρόλο και στη σημασία της συμμετοχής από δικής μας πλευράς, της ΕΕ, και ήταν γενικά - βλέπετε και από τον χρόνο που διήρκησε η συνάντηση, ήταν προγραμματισμένη για μια ώρα, συζητούσαμε πέραν των τριών ωρών, πέραν του χρόνου που ήμασταν μαζί στο Εργαστήρι της ΔΕΑ.

Κρατώ το γεγονός ότι ένα στόχο που είχαμε θέσει, ένα στόχο που είπα πηγαίνοντας στη συνάντηση, είναι θετικό ότι συζητηθήκαμε επί της ουσίας του Κυπριακού και εξ ου και η συγκεκριμένη αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν, στη δήλωση του Εκπροσώπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη για το πότε θα πραγματοποιηθεί η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «στο κοινό ανακοινωθέν, στη δήλωση γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη διευρυμένη διάσκεψη και ότι και οι δύο μας προσβλέπουμε σε αυτή τη συνάντηση, ο καθορισμός της οποίας θα γίνει μετά τις συναντήσεις που θα έχει στην Ελλάδα αύριο η κα Ολγκίν, θα δει και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών – είχα και σήμερα σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό – και από την Ελλάδα θα μεταβεί στην Τουρκία και αντιλαμβάνεστε ότι μετά από αυτές τις συναντήσεις και ειδικότερα τη συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για την ημερομηνία αυτής της διευρυμένης διάσκεψης».

Κληθείς να πει κατά πόσο θα γίνει η συνάντηση αυτή το 2026 ή εντός του 2025, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «από δικής μου πλευράς εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι και την ερχόμενη βδομάδα είμαι έτοιμος να μεταβώ και να συμμετάσχω σε μια τέτοια διευρυμένη διάσκεψη».

Ερωτηθείς αν έγινε στη συνάντηση απόψε συγκεκριμένη αναφορά στο θέμα των οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «συζητήσαμε για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων αλλά δεν υπήρξε κατάληξη, συμφωνία για το συγκεκριμένο θέμα, Υπάρχει διαφωνία. Προτείναμε από δικής μας πλευράς μια εναλλακτική που αφορά οδόφραγμα για τη διακίνηση πολιτών, εννοώ χωρίς αυτοκίνητα, αλλά δεν έγινε αποδεκτό και συνεχίζεται η συζήτηση σε σχέση με τα οδοφράγματα».

Ερωτηθείς αν το οδόφραγμα στο οποίο αναφέρθηκε είναι στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε καταφατικά.

Ερωτηθείς αν τέθηκε το θέμα των τεσσάρων σημείων από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι δεν έγινε εκτενής συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, για το θέμα αυτό στην προηγούμενη συνάντηση είχα τοποθετηθεί και στα τέσσερα σημεία. Δεν έγινε συζήτηση σήμερα για τη μεθοδολογία. Σήμερα έγινε συζήτηση επί της ουσίας – ξέρω ότι η μεθοδολογία είναι μέρος της ουσίας, αλλά μιλώ για τις πτυχές του Κυπριακού - και στα ΜΟΕ».

Σε ερώτηση αν τοποθετήθηκε επί των προτάσεων που είχε θέσει ο κ. Έρχιουρμαν κατά την προηγούμενη συνάντηση τους, ο Προέδρος της Δημοκρατίας είπε «τοποθετήθηκα επί όλων των θεμάτων που είχε θέσει ο κ. Έρχιουρμαν, τοποθετήθηκα συγκεκριμένα».

Σε ερώτηση για την αναφορά στο ανακοινωθέν για πολιτική ισότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «πολιτική ισότητα όπως καταγράφεται στα ψησίματα του ΣΑ των ΗΕ και έχει ιδιαίτερη σημασία η εν λόγω αναφορά, η οποία είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται σε δήλωση που ακολουθεί συνάντησης των δύο ηγετών από τον Οκτώβριο του 2020».