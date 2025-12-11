ΠτΔ: «Πολύ καλό κλίμα» - Τι συμφωνήθηκε στη συνάντηση με Έρχιουρμαν και Ολγκίν - Δείτε φωτογραφίες

Κατά την αναχώρησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για "πολύ καλό κλίμα" κατά τη συνάντηση, προσθέτοντας πως θα αναφέρει περισσότερα σε δηλώσεις του αργότερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται για απτά αποτελέσματα προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και για να διασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης, σε ευρύτερη μορφή, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοινωθέν του Εκπροσώπου των ΗΕ στην Κύπρο μετά τη συνάντηση που κράτησε πέραν των τριών ωρών, υπό την αιγίδα της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

"Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ο πραγματικός στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι σημαντικά για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό", αναφέρεται.

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετική και φιλική ατμόσφαιρα και ότι οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με στόχο τη δημιουργία ενός κλίματος που ευνοεί τη διευθέτηση, καθώς και τις προσπάθειες για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.

Έγινε επίσης απολογισμός για τις προηγούμενες συμφωνημένες πρωτοβουλίες μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συζήτησαν νέες ιδέες και συμφώνησαν να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνιών το συντομότερο δυνατό, ιδίως στο θέμα του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης, του ζητήματος του Χαλλουμιού και της κατασκευής αγωγών από τη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού στην κατεχόμενη Μια Μηλιά.

Συμφώνησαν επίσης, αναφέρει το ανακοινωθέν των ΗΕ, να αυξήσουν το προσωπικό για τις υπηρεσίες που απαιτούνται στα σημεία διέλευσης και χαιρέτισαν τις εργασίες για τη διεύρυνση του δρόμου στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου/, προσβλέποντας σε ολοκλήρωση τους επόμενους μήνες.

"Και οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην επόμενη άτυπη συνάντηση σε ευρύτερη μορφή που θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται εν τω μεταξύ στην Κύπρο για να παράγουν απτά αποτελέσματα προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και να διασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης σε ευρύτερη μορφή", τονίζεται.

Προστίθεται ότι προς τούτο, εξέφρασαν την προθυμία τους να συναντώνται όσο συχνά χρειάζεται και έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις τακτικές τους συναντήσεις.

Πριν από τη συνάντησή τους, οι ηγέτες επισκέφθηκαν το ανθρωπολογικό εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) στην Κύπρο.

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι με την ευκαιρία αυτή, εξέφρασαν μεγάλη εκτίμηση για το αποτελεσματικό ανθρωπιστικό έργο που διεξάγει η ΔΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής, του προσωπικού του ανθρωπολογικού εργαστηρίου, όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού αλλά και των δωρητών.

"Ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Έρχουρμαν τόνισαν την κρίσιμη σημασία της διατήρησης του έργου της ΔΕΑ, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, προτρέποντας όλους να απέχουν από την πολιτικοποίηση αυτής της ανθρωπιστικής διαδικασίας", αναφέρεται.

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες απηύθυναν επίσης έκκληση σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με πιθανούς χώρους ταφής να τις μοιραστεί με τη ΔΕΑ και διαβεβαίωσαν ότι η αρχή της εμπιστευτικότητας θα τηρηθεί αυστηρά.

Η κοινή δήλωση των Ηνωμένων Εθνών - Τι συμφωνήθηκε

Σήμερα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, κ. Τούφαν Ερχουρμάν, και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποίησαν συνάντηση υπό την αιγίδα της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κας Μαρίας Άντζελα Ολγκίν Κουέγιαρ, στις εγκαταστάσεις της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και φιλικό κλίμα. Οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με στόχο τη δημιουργία ενός κλίματος ευνοϊκού για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς και για τις προσπάθειες επίτευξης λύσης στο Κυπριακό. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ο πραγματικός στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι σημαντικά για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.

Close X

Οι ηγέτες προέβησαν σε απολογισμό των πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως, συζήτησαν νέες ιδέες και συμφώνησαν να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνιών το συντομότερο δυνατόν, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της δημιουργίας νέων σημείων διέλευσης, το ζήτημα του χαλουμιού και την κατασκευή αγωγών από το εργοστάσιο επεξεργασίας νερού της Μίας Μηλίας. Συμφώνησαν επίσης να αυξήσουν το προσωπικό για τις υπηρεσίες που απαιτούνται στα σημεία διέλευσης. Και οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν τις εργασίες για τη διεύρυνση του δρόμου στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομητίου/Μετεχάν και προσβλέπουν στην ολοκλήρωσή τους τους επόμενους μήνες.

Και οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην επόμενη άτυπη συνάντηση σε ευρύτερο πλαίσιο που θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται στην Κύπρο για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και για να εξασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης σε ευρύτερο πλαίσιο.

Προς τον σκοπό αυτό, εξέφρασαν την προθυμία τους να συναντώνται όσο συχνά χρειάζεται και έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις τακτικές συναντήσεις τους.

Πριν από τη συνάντησή τους, οι ηγέτες επισκέφθηκαν το ανθρωπολογικό εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοουμένων (CMP) στην Κύπρο. Με την ευκαιρία αυτή, εξέφρασαν την μεγάλη εκτίμησή τους για το αποτελεσματικό ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί η CMP, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής, του προσωπικού του ανθρωπολογικού εργαστηρίου, όλων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων και των δωρητών.

Ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Ερχούρμαν τόνισαν τη ζωτική σημασία της διατήρησης του έργου της CMP απαλλαγμένου από πολιτικές παρεμβάσεις, προτρέποντας όλους να αποφύγουν την πολιτικοποίηση αυτής της ανθρωπιστικής διαδικασίας. Επίσης, κάλεσαν όσους διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές τοποθεσίες ταφής να τις κοινοποιήσουν στην CMP, διαβεβαιώνοντας ότι θα τηρηθεί αυστηρά η αρχή της εμπιστευτικότητας.

Νωρίτερα πάντως ο ΠτΔ είχε δηλώσει ότι θα πήγαινει με ιδέες και ουσιαστικές προτάσεις με μοναδικό στόχο την επίτευξη της επανέναρξης των συνομιλιών.