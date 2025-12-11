Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμφωνία €2,6 εκ. υπέγραψε η Κομισιόν με UNDP για στήριξη προσπαθειών ΔΕΑ για τους αγνοούμενους

 11.12.2025 - 20:02
Συμφωνία €2,6 εκ. υπέγραψε η Κομισιόν με UNDP για στήριξη προσπαθειών ΔΕΑ για τους αγνοούμενους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία 2,6 εκατ. ευρώ με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για την περαιτέρω στήριξη των προσπαθειών της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ).

«Πρόκειται για τη 17η συμφωνία αυτού του είδους, γεγονός που υπογραμμίζει την αδιάλειπτη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στο νησί» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η χρηματοδότηση, η οποία παρέχεται μέσω του προγράμματος βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, θα στηρίξει την αποστολή της ΔΕΑ για την ανάκτηση, την ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων των αγνοουμένων στις οικογένειές τους, προστίθεται. «Στόχος της ΔΕΑ είναι να διαλευκάνει την τύχη 2.002 ατόμων —492 Τουρκοκυπρίων και 1.510 Ελληνοκυπρίων— που εξαφανίστηκαν κατά τις βίαιες διακοινοτικές συγκρούσεις των ετών 1963-1964 και των γεγονότων του 1974» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι υποστηρίζει σταθερά τις δικοινοτικές επιστημονικές ομάδες, οι οποίες αποτελούνται από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους εμπειρογνώμονες, που συμμετέχουν σε κάθε στάδιο των εργασιών της ΔΕΑ. Η συνεργασία αυτή όχι μόνο βοηθά στην ανθρωπιστική προσπάθεια που γίνεται ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να νιώσουν ότι κλείνει ένας κύκλος, αλλά προάγει επίσης την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων — βασικά στοιχεία για την προώθηση της συμφιλίωσης στην Κύπρο, όπως λέει.

Αναφέρει τέλος ότι από το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του έργου της ΔΕΑ, με συνολική στήριξη ύψους 43,7 εκατ. ευρώ. «Η βοήθεια αυτή συνέβαλε σημαντικά στην ταυτοποίηση 1.058 ατόμων, προσφέροντας παρηγοριά στις πληγείσες οικογένειες και ενισχύοντας τους ευρύτερους στόχους εδραίωσης της ειρήνης στο νησί» καταλήγει.

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 7.30 μ.μ. στα Γραφεία Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών η συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

