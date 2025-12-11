Ecommbx
LIKE ONLINE

Τα 3 ζώδια που θα κάνουν μεγάλη επανεκκίνηση πριν τελειώσει το 2025 - Γιατί τώρα;

 11.12.2025 - 23:10
Τα 3 ζώδια που θα κάνουν μεγάλη επανεκκίνηση πριν τελειώσει το 2025 - Γιατί τώρα;

Αυτά τα τρία ζώδια έχουν μπροστά τους την ευκαιρία να κλείσουν κύκλους και να ξεκινήσουν κάτι ουσιαστικότερο.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2025, η ενέργεια γύρω μας αλλάζει αισθητά. Είναι εκείνη η περίοδος που κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς, κοιτάμε πίσω στα μαθήματα που πήραμε και αρχίζουμε, σχεδόν ασυναίσθητα, να νιώθουμε την ανάγκη για κάτι καινούριο. Κάποιοι το λένε “νέα αρχή”, άλλοι “επανεκκίνηση” η ουσία όμως είναι η ίδια: ένα εσωτερικό reset που μας επιτρέπει να αφήσουμε πίσω ό,τι μας κράτησε στάσιμους.

Φέτος, τρία ζώδια ξεχωρίζουν για τον τρόπο που θα βιώσουν αυτή τη μεταμόρφωση. Δεν μιλάμε απλώς για μικρές αλλαγές, αλλά για μια βαθιά αναγέννηση, που μπορεί να επηρεάσει καριέρα, σχέσεις και αυτοαντίληψη. Θα είναι σαν να πατάνε «επανεκκίνηση» στον εαυτό τους και να ξεκινούν ξανά, πιο ώριμοι, πιο συνειδητοί, πιο ελεύθεροι.

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά, ετοιμάσου να αλλάξεις σελίδα πριν ακόμα αλλάξει η χρονιά.

Κριός

Ο Κριός κλείνει μια μακρά περίοδο αμφιβολιών και εσωτερικής πίεσης. Το 2025 τον έχει ζορίσει, αλλά τον έχει και «ψήσει» με τις δυσκολίες που πέρασε. Τώρα, στο τέλος της χρονιάς, έρχεται η στιγμή που συνειδητοποιεί πως ό,τι κι αν έγινε, δεν μπορεί να συνεχίσει να κινείται με τον αυτόματο πιλότο.

Μπαίνει σε μια φάση δραστικών αποφάσεων, ίσως μια αλλαγή καριέρας, ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του ή μια συνειδητή απομάκρυνση από ανθρώπους που τον εξαντλούν. Ο Κριός ξαναβρίσκει τον εαυτό του, την τόλμη του και την πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Μέχρι το τέλος του 2025, θα νιώθει πιο ελεύθερος από ποτέ, έτοιμος να κατακτήσει νέους στόχους και θα μπει στη νέα χρονιά έτοιμος να τα σαρώσει όλα.

Ιχθύς

Οι Ιχθύες αφήνουν πίσω μια περίοδο συναισθηματικής θολούρας. Είτε πρόκειται για σχέσεις που τους μπέρδεψαν, είτε για επαγγελματικά που δεν τους εξέφραζαν, τώρα βλέπουν τα πράγματα με πιο καθαρή ματιά.

Το τέλος του 2025 φέρνει συνειδητοποίηση και απελευθέρωση. Δεν χρειάζονται πια να σώζουν τους πάντες ούτε να κουβαλούν βάρη που δεν τους ανήκουν. Αντίθετα, επιλέγουν με ωριμότητα τι αξίζει και τι όχι.

Για τους Ιχθύες, η επανεκκίνηση δεν είναι τόσο εξωτερική, όσο εσωτερική. Είναι η στιγμή που λένε “αρκετά” σε ό,τι τους κουράζει, και ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο αληθινή, γαλήνια εκδοχή του εαυτού τους.

Τοξότης

Ο Τοξότης δεν αντέχει τη στασιμότητα και φέτος έχει νιώσει πως κάτι μέσα του «έχει μείνει πίσω». Προς το τέλος του 2025, όμως, όλα δείχνουν πως ξαναβρίσκει τον ρυθμό του. Επανέρχεται το πάθος για ζωή, για ταξίδια, για εμπειρίες.

Η επανεκκίνηση για τον Τοξότη έρχεται μέσα από αλλαγή προοπτικής: αποφασίζει να κάνει πράγματα που τον ενθουσιάζουν, να ρισκάρει, να πειραματιστεί. Μπορεί να αλλάξει πόλη, να ξεκινήσει κάτι εντελώς καινούριο στη δουλειά του ή να ξαναβάλει στο πρόγραμμα μια παλιά του αγάπη που είχε ξεχάσει.

Είναι η στιγμή που θυμάται ποιος είναι και ξαναγράφει τη δική του ιστορία, χωρίς φόβο και χωρίς φρένα.

Γιατί τώρα; Τι συμβαίνει αστρολογικά;

Με το τέλος του 2025 κλείνουν κάποιες πλανητικές «όψεις» που κρατούσαν πολλούς σε στασιμότητα: ορισμένες διέ­λευσεις αλλάζουν, άλλες ολοκληρώνονται.

Για ορισμένα ζώδια αυτό σηματοδοτεί απελευθέρωση από εσω­τερικές συγκρούσεις ή από παλιές υποχρεώσεις, όπως στους Ιχθύς και στους Κριούς.

Για άλλους, όπως ο Τοξότης, είναι η στιγμή να κοιτάξουν μπροστά όχι μόνο με ελπίδα, αλλά με αποφασιστικότητα και όραμα.

Πηγή: womenonly.skai.gr

Ικανοποίηση για το γεγονός ότι έγινε ουσιαστική συζήτηση κατά τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αλλά και για τη συμπερίληψη ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για το Κυπριακό στο κοινό ανακοινωθέν που εξεδόθη μετά τη συνάντηση, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

