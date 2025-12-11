«Ανάσα ζωής» για την κυπριακή γη από τις βροχές των τελευταίων ημερών – Πόσο γέμισαν τα φράγματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και του Γιώργου Χρυσάνθου, η πληρότητα των φραγμάτων, αν και παραμένει χαμηλή, ανέβηκε από 9,4% σε 9,5%, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν ήδη φτάσει το 64% της κανονικής για τον Δεκέμβριο.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας κάνει λόγο για «πολύ καλή συγκομιδή», με τις μεγαλύτερες ποσότητες να καταγράφονται στην ημιορεινή Λευκωσία.

Στα κατεχόμενα, οι έντονες καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα σε Λευκωσία και Κερύνεια, ενώ Μέσα Ενημέρωσης επισημαίνουν ότι άναρχες κατασκευές σε ποτάμια επιτείνουν τις πλημμύρες.

Το σύστημα Byron απομακρύνθηκε και ο καιρός θα βελτιωθεί Παρασκευή–Σάββατο, ενώ από την Κυριακή νέο σύστημα θα φέρει οργανωμένες βροχές και πιθανές καταιγίδες τη Δευτέρα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στις κανονικές για την εποχή.

