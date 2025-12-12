«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA»: Ανδρούλλα Βασιλείου - Τι λέει για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Βασιλείου

Η πρώτη Κύπρια που υπήρξε Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1988 μέχρι το 1993, στο πλευρό του συζύγου της Γιώργου Βασιλείου, μιλάει για όλους και για όλα στον Τάσο Τρύφωνος σε μια σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη.

Τα παιδικά της χρόνια στην Πάφο και η ασθένεια που παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή, η μετακόμιση στην Λευκωσία, οι σπουδές στο Λονδίνο, η γνωριμία και ο γάμος με τον Γιώργο Βασιλείου. Πως αντέδρασε στην απόφαση του συζύγου της να διεκδικήσει την προεδρία της Κύπρου; Ποια ήταν η συμμετοχή της στην προεκλογική εκστρατεία. Η ανακαίνιση του προεδρικού μεγάρου. Τι της είπε η Μπάρμπαρα Μπους; Γιατί έχασε την προεδρία ο Γιώργος Βασιλείου και πως διαχειρίστηκαν ως οικογένεια την ήττα; Πως βρέθηκε στις Βρυξέλλες ως Ευρωπαία Επίτροπος; Ενδιέφερε ποτέ την ίδια η προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Η Ανδρούλλα Βασιλείου μιλάει και για τη σημερινή κατάσταση της υγείας του πρώην Προέδρου Γιώργου Βασιλείου και εξηγεί γιατί δε θέλει να πηγαίνουν παλιοί φίλοι να τον βλέπουν. Μιλάει επίσης ανοικτά για την ενασχόληση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αντιδράσεις που προκαλούν κάποιες φορές οι αναρτήσεις της. Τι λέει για το ΑΠΟΕΛ και τους Αποελίστες;

Η Ανδρούλλα Βασιλείου σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA», το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 11 το βράδι, στον ALPHA Κύπρου.