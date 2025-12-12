«Κύπρος και Μολδαβία μοιράζονται πολλά κοινά» - Σημαντικός ο ρόλος του νησιού στην πορεία ένταξης της χώρας στην ΕΕ

Η μεγάλη σημασία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, όπως η Διεύρυνση, υπογραμμίστηκε κατά τις σημερινές συνομιλίες που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Μολδαβίας κα Μάγια Σάντου, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο.

Οι δύο Πρόεδροι είχαν σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, κατ΄ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια παρακάθησαν επικεφαλής σε διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Ακολούθησαν δηλώσεις τους στα ΜΜΕ.

Στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι με μεγάλη χαρά που καλωσορίζω στην Κύπρο τη φίλη Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς επίσης την αντιπροσωπεία της. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πρόκειται για ιστορική επίσκεψη, 22 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη Προέδρου της Μολδαβίας στην Κύπρο, μια επίσκεψη που λαμβάνει χώρα σε μια πολύ σημαντική συγκυρία, μόλις 19 μέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενημέρωσα την Πρόεδρο για τις προτεραιότητες και τις προετοιμασίες μας, ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική προεδρία, με τη φιλοδοξία να συμβάλουμε ουσιαστικά στις προσπάθειες για μια πιο αυτόνομη, πιο ισχυρή και πιο ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο, είναι αναπόσπαστο στοιχείο του οράματος της Προεδρίας μας. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί διαχρονικά η σημασία, ο ρόλος της διεύρυνσης, ένα από τα πιο ισχυρά γεωπολιτικά εργαλεία της Ευρώπης, αλλά και την ίδια στιγμή μια κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις, για πρόοδο και ευημερία.

Η Κύπρος γνωρίζει τη σημασία της ενταξιακής διαδικασίας, αλλά και της ιδιότητας του κράτους μέλους από πρώτο χέρι. Ως ένα από τα μικρότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ανατολικότερο άκρο, ως μια χώρα υπό κατοχή, έχουμε επωφεληθεί σε τεράστιο βαθμό από αυτήν τη διαδικασία ένταξη, την ιδιότητα του κράτους μέλους. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη θετική επίδραση της Ευρώπης στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μας.

Για την Κύπρο, για κάθε κράτος μέλος, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και ένα άλλο ουσιαστικό, πολυδιάστατο αντίκτυπο τόσο στην πολιτική όσο στην οικονομική και την κοινωνική ζωή της χώρας μας, από την ενίσχυση του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, τη στήριξη της υγείας, της ναυτιλίας, της γεωργίας, των μεταφορών, σε όλους τους τομείς, ενώ την ίδια στιγμή άνοιξε και νέους ορίζοντες για τους Κύπριους πολίτες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να εργαστούν, να ζήσουν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης.

Στόχος και επιδίωξη, βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας είναι αυτά τα οφέλη να τα απολαμβάνουν στο πολύ σύντομο μέλλον και ο λαός της Μολδαβίας. Θέλουμε να τα απολαμβάνει και ο λαός της Μολδαβίας γιατί τους αξίζει να απολαμβάνουν όλα αυτά τα οφέλη. Χαίρομαι γιατί στο πλαίσιο της σταδιακής ενσωμάτωσης, η Μολδαβία από την 1η Ιανουαρίου του 2026, την πρώτη μέρα της κυπριακής προεδρίας, θα συμπεριληφθεί για παράδειγμα, στο πρόγραμμα δωρεάν περιαγωγής, κάτι που είναι ένα απτό παράδειγμα των θετικών που προκύπτουν μέσα από την ενταξιακή διαδικασία.

Θα ήθελα σήμερα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να συγχαρώ δημόσια την Πρόεδρο για την αξιοθαύμαστη προσήλωση της Κυβέρνησής της, της ίδιας προσωπικά, του λαού της Μολδαβίας στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα, παρά τις δυσκολίες, παρά τις εξωτερικές πιέσεις, παρά τις καθημερινές υβριδικές απειλές. Ο λαός της Μολδαβίας και η Κυβέρνηση υπό την ηγεσία σας, επανειλημμένα έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά του και δείχνει ξεκάθαρα με κάθε ευκαιρία ότι πραγματικά επιθυμεί, αλλά πολύ περισσότερο αξίζει να αποτελέσει μέρος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο, πέραν της δεδομένης υποστήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ασφάλεια, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της χώρας, εξέφρασα σήμερα στην Πρόεδρο, και το αναφέρω και δημόσια, τη σταθερή και ουσιαστική υποστήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας, καθώς και τη βούλησή μας να προωθήσουμε ως σημαντική προτεραιότητα την ατζέντα της διεύρυνσης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το επόμενο εξάμηνο να υπάρξουν ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα που θα φέρουν τη Μολδαβία πιο κοντά στον κοινό μας στόχο, που είναι η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα ανταλλάξαμε απόψεις και συγκεκριμένους τρόπους για το πώς θα πρέπει ως ΕΕ να ανταποκριθούμε σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί.

Σήμερα είχαμε επίσης την ευκαιρία να προβούμε σε μια ανασκόπηση των διμερών μας σχέσεων- με την Πρόεδρο πριν από τη σημερινή επίσκεψη συναντηθήκαμε πολλές φορές τα τελευταία δυόμιση χρόνια, η τελευταία μας συνάντηση ήταν στην Κοπεγχάγη τον Οκτώβριο- κάτι που είναι ενδεικτικό της πολιτικής βούλησης και των δυο μας αλλά και των Κυβερνήσεων μας για ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των σχέσεών μας. Υπάρχει υφιστάμενη αεροπορική συνδεσιμότητα ανάμεσα στις χώρες μας, που είναι κάτι που δύναται να λειτουργήσει θετικά, στην ανάπτυξη των σχέσεών μας και σε άλλους τομείς.Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και η πολιτική βούληση και από τις δύο χώρες για εμβάθυνση της συνεργασίας μας στη δικαιοσύνη, στην αστυνομική συνεργασία, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στις μεταφορές, στην ενέργεια και μέσα σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήσαμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε στην υπογραφή συγκεκριμένων Συμφωνιών.

Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την Πρόεδρο για τη θέση της Μολδαβίας σε σχέση με το Κυπριακό, τις προσπάθειες μας για τις οποίες έχω ενημερώσει την Πρόεδρο, για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας, πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνω, επαναλαμβάνοντας δημόσια ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναλαμβάνουμε με μεγάλη τιμή και περηφάνια σε 19 ημέρες, θα σταθεί δίπλα στη Μολδαβία, όχι με λόγια αλλά με συγκεκριμένες ενέργειες, με συγκεκριμένες πράξεις. Είμαστε στη διάθεση σας κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου και όχι μόνο, να συμβάλλουμε με τρόπο καθοριστικό, τρόπο ουσιαστικό, έτσι ώστε να φέρουμε τη Μολδαβία ακόμα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Από πλευράς της η κα Σάντου είπε, μεταξύ άλλων, ότι Κύπρος και Μολδαβία μοιράζονται πολλά κοινά και κυρίως αρχές και αξίες.

Επεσήμανε την πολιτική βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες σήμερα ήταν στρατηγικές και ενθαρρυντικές.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η Κυπριακή Προεδρία στην ΕΕ θα είναι τεράστιας σημασίας ενώ ανέφερε ότι η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας είναι η σημαντικότερη εθνική επιδίωξη για τη χώρα της, μια στρατηγική επιβίωσης αφού η κυριαρχία της χώρας εξακολουθεί να απειλείται. Σημείωσε ότι η Κύπρος αντιλαμβάνεται πλήρως τι σημαίνει ανθεκτικότητα και προάσπιση της κυριαρχίας.

Πρόσθεσε ότι οι δυο χώρες έχουν κοινές προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των χωρών αυτών αλλά και ολόκληρης της ΕΕ.

Εξήρε, επίσης, την πρόοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ένταξη της στην ΕΕ, με επιτεύγματα στην οικονομία και τον εκσυγχρονισμό, σημειώνοντας ότι η Μολδαβία θαυμάζει αυτά τα επιτεύγματα και επιθυμεί να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Τέλος, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και την Κυπριακή Δημοκρατία για την υποστήριξη στην ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας.

Μετά τις δηλώσεις οι δύο Πρόεδροι μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας, από όπου η κα Σάντου ξεναγήθηκε κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμή της Προέδρου της Μολδαβίας.