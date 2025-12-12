Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ηρωικός ντετέκτιβ σώζει παιδάκι που πνίγεται στην άκρη του δρόμου – Δείτε το δραματικό βίντεο

 12.12.2025 - 14:00
Ηρωικός ντετέκτιβ σώζει παιδάκι που πνίγεται στην άκρη του δρόμου – Δείτε το δραματικό βίντεο

Ένα καθηλωτικό βίντεο αποτυπώνει τη δραματική στιγμή κατά την οποία ένας ηρωικός ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ενώ πήγαινε στη δουλειά του, έσωσε ένα μωρό που πνιγόταν στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, μέσα στην ώρα αιχμής.

Ο ντετέκτιβ πρώτης βαθμίδας, Μάικλ Γκρίνι, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο του Αρχηγού των Ντετέκτιβ Τζόζεφ Κένι, κατευθυνόταν προς το γραφείο γύρω στις 8:45 το πρωί της Τετάρτης, όταν εντόπισε μια μαύρη BMW να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης του νότιου ρεύματος της Bronx River Parkway, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Γκρίνι, που οδηγούσε ένα άσημο φορτηγάκι, άναψε τα φώτα του και ακινητοποίησε το όχημά του για να δει τι συμβαίνει, όπως δείχνουν τόσο οι αστυνομικές πηγές όσο και το σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

@simplysandra__ We thought someone was getting pulled over but whole time the baby was choking 🥺#southbronx #nyc #fyp #Bronx #viraltiktok ♬ original sound - simplysandra__

Ο οδηγός του αυτοκινήτου αποδείχθηκε ότι ήταν ένας πανικόβλητος πατέρας, ο οποίος είπε στον ντετέκτιβ: «Το μωρό μου πνίγεται», σύμφωνα με την αστυνομία. Ο Γκρίνι έσκυψε μέσα στο όχημα, σήκωσε το μικροσκοπικό κορίτσι που φορούσε μια ροζ ολόσωμη φόρμα και άρχισε επανειλημμένα να χτυπάει την πλάτη της ενώ το κρατούσε στην άκρη του δρόμου.

Ο λαιμός του παιδιού καθαρίστηκε γρήγορα και εκείνη άρχισε να αναπνέει ξανά, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Ένας περαστικός παιδίατρος, που αντιλήφθηκε την αναστάτωση, έλεγξε το μωρό και επιβεβαίωσε ότι ήταν καλά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο πατέρας στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητο και αργότερα ενημέρωσε την αστυνομία ότι η μικρή ήταν σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με την nypost.

Ο Γκρίνι είναι βετεράνος 17 ετών στο σώμα και εντάχθηκε στην NYPD τον Ιούλιο του 2008, σύμφωνα με τα αρχεία.

«Η απόφαση του Ντετέκτιβ Γκρίνι μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και η ψυχραιμία του υπό πίεση ενσαρκώνουν πραγματικά τους Κορυφαίους Ντετέκτιβ στον Κόσμο», δήλωσε οπρόεδρος της Ένωσης Ντετέκτιβ Σκοτ Μανρό. «Η γρήγορη δράση του δεν έσωσε απλώς μια ζωή, μας υπενθύμισε τι σημαίνει ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης», συμπλήρωσε.

Η μεγάλη σημασία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, όπως η Διεύρυνση, υπογραμμίστηκε κατά τις σημερινές συνομιλίες που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Μολδαβίας κα Μάγια Σάντου, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο.

