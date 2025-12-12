Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Επιλέγει την οδό της σύγκρουσης» - Αντιδράσεις οργανωμένων γονιών στην στάση εργασίας της ΠΟΕΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Επιλέγει την οδό της σύγκρουσης» - Αντιδράσεις οργανωμένων γονιών στην στάση εργασίας της ΠΟΕΔ

 12.12.2025 - 09:04
«Επιλέγει την οδό της σύγκρουσης» - Αντιδράσεις οργανωμένων γονιών στην στάση εργασίας της ΠΟΕΔ

Την άμεση συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, για κατάθεση των αποφάσεων και προτάσεών της, όσον αφορά την εξαγγελία της ΠΟΕΔ για απεργία, αλλά και γενικότερα για το επίπεδο εκμάθησης και διαπαιδαγώγησης που λαμβάνουν τα παιδιά αποφάσισε να ζητήσει η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά την χθεσινή έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Γραμματείας.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι, «σεβόμαστε απολύτως το συνταγματικό δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην απεργία, πράγμα το οποίο δηλώσαμε και στηρίξαμε στο παρελθόν, όμως εξίσου σεβόμαστε το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση και των γονέων στην ομαλή καθημερινότητα. Κάθε προσπάθεια να αντιστραφούν αυτοί οι κανόνες θα βρει απέναντί της γονείς, μαθητές και κοινωνία, οι οποίοι δεν προτίθενται να γίνουν πιόνια σε ετσιθελικές και μονομερείς πρωτοβουλίες», προστίθεται.

«Η εκπαίδευση των παιδιών μας δεν αποτελεί διαπραγματεύσιμο μέσο πίεσης, ούτε τα παιδιά μας μπορούν να γίνουν όμηροι συνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων», αναφέρει η ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αυτό ήταν το σημείο ρήξης: Πώς φτάσαμε στην απεργία της ΠΟΕΔ

Εξάλλου και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε ανακοίνωσή της εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή της για τη νέα στάση εργασίας που ανακοίνωσε η ΠΟΕΔ για τις 18 Δεκεμβρίου 2025, τη στιγμή που η δημόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και η κοινοβουλευτική διαδικασία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.

«Παρά τις τροποποιήσεις και τις προσαρμογές που έγιναν στο Νομοσχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων, η ΠΟΕΔ επιλέγει και πάλι την οδό της σύγκρουσης, επιμένοντας σε απεργιακά μέτρα και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για ακόμα πιο σκληρές ενέργειες. Αυτή η στάση όχι μόνο προκαλεί εύλογη ανησυχία στους γονείς, αλλά πλήττει και τη σταθερότητα που απαιτεί η εκπαιδευτική διαδικασία», αναφέρεται.

Εκφράζεται ακόμα ο σεβασμός στο δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην απεργία και προστίθεται ότι «όμως όταν αυτό το δικαίωμα χρησιμοποιείται κατ’ επανάληψη, τότε πλήττεται ευθέως το δικαίωμα των παιδιών μας στην ομαλή, συνεχή και ασφαλή εκπαίδευση».

Απευθύνεται τέλος έκκληση στην ΠΟΕΔ να αποδεχτεί το διαμορφωμένο Σχέδιο Αξιολόγησης, να τερματίσει την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία μαθητών και οικογενειών και να σταματήσει να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία ως διαπραγματευτικό εργαλείο.​​​​​​​

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Τρελό» περιστατικό στον αέρα: Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση - Εγκλωβίστηκαν οι επιβάτες
Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» σε πραγματικό χρόνο - Δείτε live
Πού θα πέσουν βροχές μετά το μεσημέρι - Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού
Διακοπές Χριστουγέννων: «Τρέχουν» για κρατήσεις στα ξενοδοχεία σκύλων - Ποιες μέρες έχουν γεμίσει και τι πρέπει να γνωρίζετε
Συνεχίζουν να ηλεκτρίζουν οι λογαριασμοί της ΑΗΚ – Οι διευκολύνσεις για τους καταναλωτές – Ποιοι εξαιρούνται
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονο αγοράκι - Παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 19χρονη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οικογένεια με μωρό 10 μηνών κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο στην Πάφο – «Μας διώχνει το Ευημερίας από το ξενοδοχείο »

 12.12.2025 - 09:01
Επόμενο άρθρο

Πέθανε ο Πέτρος Τζιοβάννης: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 12.12.2025 - 09:10
Ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Συνέρχεται σήμερα στις 4 το απόγευμα το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, υπό το ως και της χθεσινής συνάντησής του με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τη συμμετοχή και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  12.12.2025 - 07:08
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονο αγοράκι - Παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 19χρονη

Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονο αγοράκι - Παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 19χρονη

  •  12.12.2025 - 06:23
Συνεχίζουν να ηλεκτρίζουν οι λογαριασμοί της ΑΗΚ – Οι διευκολύνσεις για τους καταναλωτές – Ποιοι εξαιρούνται

Συνεχίζουν να ηλεκτρίζουν οι λογαριασμοί της ΑΗΚ – Οι διευκολύνσεις για τους καταναλωτές – Ποιοι εξαιρούνται

  •  12.12.2025 - 06:26
Αυτό ήταν το σημείο ρήξης: Πώς φτάσαμε στην απεργία της ΠΟΕΔ

Αυτό ήταν το σημείο ρήξης: Πώς φτάσαμε στην απεργία της ΠΟΕΔ

  •  12.12.2025 - 08:30
Οικογένεια με μωρό 10 μηνών κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο στην Πάφο – «Μας διώχνει το Ευημερίας από το ξενοδοχείο »

Οικογένεια με μωρό 10 μηνών κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο στην Πάφο – «Μας διώχνει το Ευημερίας από το ξενοδοχείο »

  •  12.12.2025 - 09:01
Διακοπές Χριστουγέννων: «Τρέχουν» για κρατήσεις στα ξενοδοχεία σκύλων - Ποιες μέρες έχουν γεμίσει και τι πρέπει να γνωρίζετε

Διακοπές Χριστουγέννων: «Τρέχουν» για κρατήσεις στα ξενοδοχεία σκύλων - Ποιες μέρες έχουν γεμίσει και τι πρέπει να γνωρίζετε

  •  12.12.2025 - 06:29
VIDEO: Μυστήριο με τη νεκρή άστεγη γυναίκα στη Πάφο - Παραμένει στα αζήτητα του νεκροτομείου

VIDEO: Μυστήριο με τη νεκρή άστεγη γυναίκα στη Πάφο - Παραμένει στα αζήτητα του νεκροτομείου

  •  12.12.2025 - 08:29
«Τρελό» περιστατικό στον αέρα: Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση - Εγκλωβίστηκαν οι επιβάτες

«Τρελό» περιστατικό στον αέρα: Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση - Εγκλωβίστηκαν οι επιβάτες

  •  12.12.2025 - 07:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα