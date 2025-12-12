Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπαίνει… αύξηση στα δέματα από Τemu και Shein - Πότε ξεκινά και πόσο θα πληρώνουμε

 12.12.2025 - 22:13
Συμφωνία στην Ευρώπη για να εφαρμόσει ένας πάγιος δασμός ύψους €3 στα μικροδέματα αξίας κάτω των €150 που εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, από την 1η Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προσωρινό αυτό μέτρο ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα δέματα εισέρχονται σήμερα στην ΕΕ ατελώς, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό για τους πωλητές της ΕΕ, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η μόνιμη ρύθμιση για τα εν λόγω δέματα, η οποία συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Από την 1η Ιουλίου 2026, τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ σε μικρές αποστολές και έχουν αξία κάτω των €150 θα υπόκεινται σε πάγιο δασμό €3. Ο συντελεστής θα εφαρμόζεται σε όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ και για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενωσιακό σύστημα εισαγωγών one-stop shop (IOSS) για σκοπούς ΦΠΑ. Αυτό καλύπτει το 93% όλων των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Το μέτρο είναι διακριτό από την προτεινόμενη αποκαλούμενη «χρέωση διαχείρισης», η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο πλαίσιο της δέσμης μεταρρύθμισης των τελωνείων και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

Χαιρετίζουμε τη χθεσινή αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, μια αναφορά που αποτελεί προσήλωση στο διεθνές δίκαιο την οποία επιδιώκουμε και θεωρούμε ως θωράκιση και πυξίδα, είπε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

