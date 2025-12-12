Έβαλε ένα AirTag στα αθλητικά του και τα δώρισε στον Ερυθρό Σταυρό -Αργότερα τα βρήκε να... πωλούνται σε αγορά

Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

 12.12.2025 - 20:11
Ένας άνδρας στο Μόναχο, γνώστης της τεχνολογίας και τακτικός δωρητής ρούχων, αποφάσισε να παρακολουθήσει την πορεία ενός ζευγαριού αθλητικών που δώρισε στον Ερυθρό Σταυρό.

Τοποθετώντας ένα μικροσκοπικό Apple AirTag μέσα στα παπούτσια, ήθελε να διαπιστώσει αν η δωρεά του θα κατέληγε πραγματικά σε ανθρώπους που τη χρειάζονται.

Η απρόσμενη αποκάλυψη

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα royalblueheating, η παρακολούθηση αποκάλυψε κάτι απροσδόκητο: μετά από λίγες ημέρες, τα παπούτσια βρέθηκαν όχι σε καταφύγιο ή άμεσα σε οικογένεια με ανάγκες, αλλά σε υπαίθρια αγορά, ανάμεσα σε άλλα επώνυμα μεταχειρισμένα αντικείμενα προς πώληση. Ο πωλητής υποστήριξε ότι προμηθευόταν τα προϊόντα μέσω συνεργασιών με φιλανθρωπικές οργανώσεις και ότι η μεταπώληση βοηθά στην κάλυψη εξόδων μεταφοράς, διαλογής και μισθών.

Η ιστορία αναδεικνύει την πραγματικότητα των φιλανθρωπικών αλυσίδων: οι δωρεές συχνά περνούν από πολλά στάδια διαλογής και επεξεργασίας, και ένα μέρος τους πωλείται μέσω εμπορικών δικτύων για να χρηματοδοτήσει τις λειτουργίες των οργανώσεων και τα ανθρωπιστικά τους προγράμματα.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, αυτό εγείρει ένα ηθικό και οικονομικό ερώτημα: πού τελειώνει η φιλανθρωπία και πού ξεκινά η επιχειρηματική δραστηριότητα; Η πώληση μεταχειρισμένων αγαθών προσφέρει οικονομικούς πόρους και θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργεί αίσθηση παραπλάνησης στους δωρητές και ανταγωνισμό στις τοπικές αγορές των χωρών εισαγωγής.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η διαφάνεια είναι κρίσιμη. Οι οργανώσεις μπορούν να ενημερώνουν για το ποσοστό των δωρεών που διανέμεται απευθείας, ποιο πωλείται και πώς χρησιμοποιούνται τα έσοδα, ώστε οι δωρητές να κατανοούν τη χρηματοοικονομική και κοινωνική αξία της δωρεάς τους.

Η χρήση τεχνολογικών εντοπιστών, όπως τα AirTags, αναδεικνύει τα κενά επικοινωνίας και τη δυνατότητα «αόρατου ελέγχου» των αλυσίδων logistics. Παράλληλα, ανοίγει τη συζήτηση για το πώς η κοινωνία θέλει να λειτουργεί η προσφορά σε μια παγκόσμια οικονομία όπου η φιλανθρωπία και η αγορά συχνά αλληλεπικαλύπτονται.

ΠΗΓΗ: Economistas.gr

Χαιρετίζουμε τη χθεσινή αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, μια αναφορά που αποτελεί προσήλωση στο διεθνές δίκαιο την οποία επιδιώκουμε και θεωρούμε ως θωράκιση και πυξίδα, είπε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

