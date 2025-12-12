Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Αεροπλάνο προσγειώθηκε... πάνω σε αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Αεροπλάνο προσγειώθηκε... πάνω σε αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο

 12.12.2025 - 21:04
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Αεροπλάνο προσγειώθηκε... πάνω σε αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένα αυτοκίνητο, με οδηγό μια γυναίκα, κινούμενο σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο, «συγκρούστηκε» όχι με κάποιο συνηθισμένο όχημα, αλλά με ένα ιπτάμενο αντικείμενο.  Το περιστατικό συνέβη στη Φλόριντα  και συγκεκριμένα στον αυτοκινητόδρομο Ι-95.

Τράκαρε με… αεροπλάνο

Ευτυχώς το περιστατικό καταγράφηκε, γιατί πιθανότατα δεν θα την πίστευε κανείς. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πιλότος ενός μικρού ελικοφόρου αεροσκάφους, Beechcraft 55, αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση λόγω απώλειας ισχύος και στους δύο κινητήρες του. Σε αυτές τις περιπτώσεις τις περισσότερες φορές η μοναδική λύση είναι η προσγείωση σε κάποιον αυτοκινητόδρομο, κάτι που φυσικά κρύβει τους κινδύνους του.

Αυτό αφού, εκτός από το προσγειώσει το αεροπλάνο ομαλά, ο πιλότος καλείται να αποφύγει και τα διερχόμενα αυτοκίνητα, κάτι που δεν κατάφερε ο συγκεκριμένος. Στο σοκαριστικό βίντεο βλέπουμε να μικρό αεροπλάνο να προσγειώνεται κυριολεκτικά πάνω στο μπλε Toyota Camry μιας 57χρονης, προτού συρθεί για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα και το στηθαίο βάλει τέλος στην τρελή πορεία του.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε σοβαρά η 57χρονη οδηγός, ενώ ο 27χρονος πιλότος και ο συνεπιβάτης του βγήκαν μέσα από τα συντρίμμια του αεροπλάνου σώοι κι αβλαβείς.

Τυχεροί στην ατυχία τους

Θετικό πρόσημο παίρνει ο πιλότος για την επιτυχημένη του προσγείωση, έχοντας ωστόσο την τύχη με το μέρος του. Στο ατύχημα ενεπλάκη μόνο ένα αυτοκίνητο, ενώ η οδηγός του γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, κάτι που ισχύει και για τους δύο επιβάτες του αεροπλάνου. Φυσικά, τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Το περίεργο ατύχημα συνέβη σε ώρα αιχμής, με πολλά αυτοκίνητα να κινούνται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, με την αστυνομία να κλείνει τον δρόμο προσωρινά για να καθαριστεί από τα συντρίμμια.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ξεκίνησε έρευνα για την αιτία της μηχανικής βλάβης.

ΠΗΓΗ: Autotypos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαδοχικοί σεισμοί: Τρίτη σεισμική δόνηση μέσα σε λίγα λεπτά - Πού έγινε αισθητή
Έβαλε ένα AirTag στα αθλητικά του και τα δώρισε στον Ερυθρό Σταυρό -Αργότερα τα βρήκε να... πωλούνται σε αγορά
Πένθος στο Παγκύπριο Γυμνάσιο για τον θάνατο του Αλέξη - Καταλείπει δύο παιδιά - Φωτογραφία
Σοκάρει καταγγελία οδηγού: Έκλεισαν τον δρόμο σε πάρκινγκ νοσοκομείου - Έμεινε εγκλωβισμένη για 15 λεπτά - Φωτογραφία
VIDEO: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 9χρονο παιδάκι - Επέστρεφε σπίτι του μετά από παιχνίδι με φίλους - Δεν υπήρχε διάβαση
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Αεροπλάνο προσγειώθηκε... πάνω σε αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο
Αναβάλλονται οι εκδηλώσεις σε Χριστουγεννιάτικο χωριό - Θρήνος για τον θάνατο μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχιουρμαν: Σένγκεν, άμεση επαφή με ΕΕ, GSI, χαλλούμι στα θέματα που έθεσε σε Χαν

 12.12.2025 - 20:46
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 9χρονο παιδάκι - Επέστρεφε σπίτι του μετά από παιχνίδι με φίλους - Δεν υπήρχε διάβαση

 12.12.2025 - 21:22
Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

Χαιρετίζουμε τη χθεσινή αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, μια αναφορά που αποτελεί προσήλωση στο διεθνές δίκαιο την οποία επιδιώκουμε και θεωρούμε ως θωράκιση και πυξίδα, είπε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

  •  12.12.2025 - 19:07
ΠτΔ: «Πλήρης ετοιμότητα Κύπρου για ανάληψη Προεδρίας ΕΕ σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων»

ΠτΔ: «Πλήρης ετοιμότητα Κύπρου για ανάληψη Προεδρίας ΕΕ σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων»

  •  12.12.2025 - 18:21
VIDEO: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 9χρονο παιδάκι - Επέστρεφε σπίτι του μετά από παιχνίδι με φίλους - Δεν υπήρχε διάβαση

VIDEO: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 9χρονο παιδάκι - Επέστρεφε σπίτι του μετά από παιχνίδι με φίλους - Δεν υπήρχε διάβαση

  •  12.12.2025 - 21:22
Διαδοχικοί σεισμοί: Τρίτη σεισμική δόνηση μέσα σε λίγα λεπτά - Πού έγινε αισθητή

Διαδοχικοί σεισμοί: Τρίτη σεισμική δόνηση μέσα σε λίγα λεπτά - Πού έγινε αισθητή

  •  12.12.2025 - 19:51
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Πότε διαλύεται η Βουλή - Δεν έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο 160.094 πολίτες

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Πότε διαλύεται η Βουλή - Δεν έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο 160.094 πολίτες

  •  12.12.2025 - 15:40
Σοκάρει καταγγελία οδηγού: Έκλεισαν τον δρόμο σε πάρκινγκ νοσοκομείου - Έμεινε εγκλωβισμένη για 15 λεπτά - Φωτογραφία

Σοκάρει καταγγελία οδηγού: Έκλεισαν τον δρόμο σε πάρκινγκ νοσοκομείου - Έμεινε εγκλωβισμένη για 15 λεπτά - Φωτογραφία

  •  12.12.2025 - 18:45
Ανησυχία στην Αστυνομία για μείωση των ημεραργιών - «Αποτελούν εργασιακό κεκτημένο»

Ανησυχία στην Αστυνομία για μείωση των ημεραργιών - «Αποτελούν εργασιακό κεκτημένο»

  •  12.12.2025 - 16:45
Ασθενοφόρο σε σταθερές κάμερες: Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί - Διευκρινήσεις από την Αστυνομία για τα εξώδικα

Ασθενοφόρο σε σταθερές κάμερες: Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί - Διευκρινήσεις από την Αστυνομία για τα εξώδικα

  •  12.12.2025 - 15:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα