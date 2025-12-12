Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άστατος ο καιρός: Πότε και σε ποιες περιοχές επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

 12.12.2025 - 23:18
Άστατος ο καιρός: Πότε και σε ποιες περιοχές επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να σημειώσει πτώση και την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυμαινόμενη κοντά ή και λίγο πιο κάτω απο τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

Εθνικό Συμβούλιο: «Δεν υπάρχει επιλεκτική ανάγνωση των ψηφισμάτων» - Αποτίμησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΠτΔ-Έρχιουρμαν

Χαιρετίζουμε τη χθεσινή αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, μια αναφορά που αποτελεί προσήλωση στο διεθνές δίκαιο την οποία επιδιώκουμε και θεωρούμε ως θωράκιση και πυξίδα, είπε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

